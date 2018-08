Microsoft nu mai face cască VR, că nu era la fel de bună ca Oculus

Sony are o cască VR, Facebook are una și chiar și HTC are Vive. A vrut și Microsoft să facă una, dar a renunțat la proiect. Headset-ul lor de VR nu era la fel de bun ca Oculus Rift sau HTC Vive.

Se pare că Microsoft a renunțat la dezvoltarea unui headset de realitate virtuală pentru consola Xbox din cauza limitărilor tehnologice. Nu este o mare surpriză având în vedere că cei de la Microsoft au anunțat anterior că nu au planuri să creeze o cască de VR pentru Xbox, dar în același timp nu au menționat că au vrut să facă dar au abandonat această idee.

Nu este clar când a început Microsoft să lucreze la un headset VR dedicat, însă proiectul nu era la stadiul de idee deoarece Microsoft deja începuse să facă parteneriate cu anumiți dezvoltatori pentru a crea jocuri pentru consola.

Apoi ar fi anunțat partenerii că dezvoltarea headset-ului VR va fi stopată. Problema? Din punctul de vedere al Microsoft, casca VR era una rezonabilă, dar nu îndeajuns de bună ca Oculus Rift sau ca Vive al HTC. În acest caz, compania a decis să aștepte până când tehnologia va evolua într-atât de mult, încât căștile VR wireless să devină realitate.

În 2016, Microsoft spunea că Xbox One X este capabil să redea jocuri în rezoluție 4K și „VR de înaltă calitate”. De asemenea, atunci Todd Howard, șeful Bethesda, a vorbit despre o versiune VR a jocului Fallout 4 care era dezvoltată pentru Xbox.

La decizia gigantului american probabil a ajutat și stagnarea pieței de realitate virtuală. Deși se vorbește de ani de zile despre cum VR-ul este viitorul gamingului, până acum niciun producător de căști de VR nu a cunoscut succesul și nici nu s-au lansat jocuri îndeajuns de impresionante pentru acestă platformă.

Sony, producătorul căștilor VR pentru PlayStation 4, a anunțat în mai că vânzările de astfel de produse sunt sub așteptări și că până în decembrie 2017 vânduse doar 2 milioane de unități în comparație cu cele 80 de milioane de console PS4.

Căștile de VR încă sunt foarte grele și necesită o conexiune prin cabluri, fie la consolă sau la PC și foarte puțini gameri au fost convinși să investească în acestă nouă tehnologie.