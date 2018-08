Microsoft vrea să-ți ia bani lunar pentru Windows 10

Încă de la începuturi, Microsoft a descris sistemul de operare Windows ca fiind un serviciu. Asta înseamnă că gigantul american voia să-și taxeze lunar utilizatorii pentru întreținerea Windows. Cele mai recente informații confirmă exact acestă temere.

Mary Jo Foley, jurnalistă ZDNet, dezvăluie planurile Microsoft de transforma Windows într-un produs taxat lunar. Serviciul numit Microsoft Managed Desktop va funcționa în schimbul unei sume lunare și va asigura configurarea și cele mai noi actualizări de Windows utilizatorilor acestui program.

Practic, Microsoft nu mai vrea să-ți vândă Windows, ci vrea să ți-l închirieze în schimbul unei sume lunare.

Mulți profesioniști IT se plâng de actualizările mari obișnuite ale sistemului de operare (de două ori pe an) și că de multe ori aceste actualizări crează probleme de compatibilitate pe care nu le-au anticipat. De asemenea, ei au văzut cum Microsoft face update-uri și patch-uri ce fac dezvoltarea de aplicații un coșmar. Prin acest serviciu, companiile vor avea o mai mare predictibilitate în ceea ce privește cheltuielile, actualizările și sprijinul Microsoft.

Compania americană a făcut deja pași în această direcție: a mărit disponibilitatea serviciului Windows Autopilot, funcție care face instalarea sistemului de operare mai ușor, a testat terenul cu servicii cu Surface as a Service, prin care închiriază laptopuri Surface, și are experieneță cu abonamentul pe care-l are deja pentru suita Office 365.

Microsoft l-a pus pe Bill Karagounis, fostul director al Windows Insider, să conducă divizia Microsoft Managed Desktop și au apărut anunțuri de angajare pe platformele de recrutare pentru poziții în cadrul acestei divizi. Ceea ce nu se știe este dacă doar Microsoft va vinde aceste abonamente sau și alți parteneri (și dacă ei vor pune un adaos pentru a justifica vânzarea).

Vestea bună pentru tine este că, cel puțin pe moment, serviciul se va adresa segmentului de business. Deoarece companiile cu mii de angajați, care folosesc sistemul de operare al Microsoft, ar prefera un abonament care le-ar asigura un flux de actualizări ale Windows mult mai robust. Vestea proastă e că dacă acest sistem funcționează bine probabil va ajunge și la consumatori.