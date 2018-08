Mercedes e aproape gata de lansarea primului său SUV electric

Mercedes-Benz nu mai are foarte mult până să dezvăluie primul său SUV electric, așa că a ținut să-și anunțe fanii cu privire la asta.

Cei de la Mercedes-Benz au mai oferit, în ultimele luni, mici detalii despre EQC, modelul de SUV electric pe care aceștia îl pregătesc. După îndelungi așteptări, automobilul e aproape gata de lansare, iar compania a ținut să anunțe și momentul dezvăluirii acestuia.

Astfel, în cadrul unui eveniment de la Stockholm, producătorul german e gata să dezvăluie complet noul Mercedes-Benz EQC, pe 4 septembrie. Videoclipul care însoțește anunțul nu oferă prea multe detalii despre mașină, ci îți arată o imagine cu jumătate din partea din față a acesteia, alături de data de lansare.

Un lucru e sigur cu privire la automobil: nu are designul futurist pe care îl avea conceptul imaginat în 2016. Poți remarca faptul că în față, Mercedes-Benz EQC are o grilă de radiator; deși inutilă din punct de vedere tehnic pentru o mașină electrică, aceasta a fost păstrată pentru a-i mulțumi pe clienții care caută, încă, un design relativ tradițional.

.@MercedesBenz is flipping the switch: On September 4th, we will present our first all-#electric #MercedesBenz model of our new product and technology brand EQ. Here’s the very first design detail. Stay tuned!

👉 https://t.co/3Pej7au1Xu #Daimler #switchtoEQ pic.twitter.com/i2aDbcMyQs

— Daimler AG (@Daimler) August 26, 2018