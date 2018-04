O cronologie necesară cu cele mai idioate provocări de pe net

Internetul ne răspunde zilnic cu „da” la întrebarea „dacă prietenii tăi se aruncă de pe pod, te atunci și tu?” prin nenumăratele provocări care devin virale cât ai clipi.

Dacă nu ai descoperit internetul ieri, atunci ai auzit de cel puțin o provocare, fie că vorbim de Ice Bucket Challenge sau Cinnamon Challenge. Treaba cu aceste provocări este că mereu implică ceva stupid, la limita pericolului, și sunt postate pe diverse platforme online. Seamănă cu provocările care bântuiau prin pauze în școala generală, doar că acum nu mai sunt atât de nișate.

Fie că ai încercat și tu sau nu aceste provocări, merită să știi unde a început totul și cum au evoluat aceste provocări de-a lungul timpului.

Începutul anilor 2000 aducea mâncare și vomă

Cândva în această perioadă, a apărut poate prima provocare de pe internet, cea a biscuiților cu sare. Totuși, originile poveștii se regăsesc în print, într-o poveste de la Associated Press. În ea, era vorba despre fundașul Peyton Manning, care a primit provocarea să mănânce șase biscuiți cu sare în mai puțin de 60 de secunde.

Inițial nu a reușit, dar a exersat până a putut. La începutul noului mileniu, internetul a preluat provocarea, care încă mai bântuie din când în când prin ungherele YouTube-ului.

O altă provocare a cărei origini nu sunt pe deplin cunoscute care a apărut în această perioadă a fost Banana Sprite Challenge. Participanții trebuie să mănânce rapid două banane și să bea un litru de suc Sprite fără să vomite.

2001 a venit cu o provocare clasică

În acest an a apărut o provocare ce nu și-a pierdut din popularitate și a ajuns un soi de clasic. Vorbim despre Cinnamon Challenge, care presupune să înghiți o lingură de scorțișoară fără să bei ceva după. Deși pare simplu, toți cei care au încercat pot confirma contrariul. Scorțișoara usucă foarte tare gâtul, iar cei care o înghit încep să tușească incontroabil.

Provocarea nu este tocmai sigură, dacă luăm în considerare că prezintă riscuri serioase de înec, toxiinfecție sau plămâni care cedează.

2005 a arătat că oamenii nu au limite

Atunci a apărut Salt and Ice Challenge. Pe site-ul Break.com a apărut prima oară un videoclip, conform Know Your Meme. Provocarea implică să îți pui sare pe o parte a corpului și să freci apoi gheață în acel loc. Scopul este să vezi cât de mult poți suporta senzația de arsură care apare la interacțiunea dintre sare și gheață.

În 2012, un copil din Pittsburg care a încercat și el această provocare a suferit arsuri de gradul doi. Riscurile provocării nu merită efortul, iar o scurtă căutare de imagini pe Google te va convinge.

În 2006 am văzut cum orice poate deveni o provocare

Diet Coke and Mentos Challenge era inițial o provocare care decurgea cam așa – puneai bomboane Mentos într-o sticlă de doi litri de Cola, iar rezultatul era o explozie ca de vulcan. Nu a durat mult până când experimentul s-a mutat în corpul uman, când un YouTuber și-a băgat niște bomboane Mentos în gură, apoi a băut niște Cola.

Mai mulți i-au urmat ulterior exemplul. Rezultatul combinației dintre bomboane Mentos și suc Cola? Vei scuipa, oricât de mult vei încerca să nu o faci.

2011 a adus cu el lacrimi

În acest an a luat naștere Hot Pepper Challenge, o provocare simplă ce implica să mănânci cât mai mulți ardei extrem de iuți. De cele mai multe ori, se lăsa cu lacrimi și fețe înroșite.

În 2012 am aflat că oamenilor nu prea le pasă de sănătatea lor

Acest an a adus cu el două mari provocări ridicole. Prima, Condom Snorting Challenege, însemna să îți bagi un prezervativ pe nas și să îl scoți pe gură. A doua, Gallon Challenge, presupunea să bei un litru întreg de lapte fără să vomiți – lucru imposibil, din moment ce corpul uman nu poate suporta atât de mult lapte deodată.

2013 a venit cu o provocare distractivă și fără sens

La începutul acestui an, YouTube-ul a explodat cu videoclipuri Harlem Shake. Ele decurgeau cam așa: la început, un singur om care poartă o pălărie sau o cască dansează, în timp ce oamenii din jur desfășoară activități obișnuite – apoi, pentru o secundă, scena se întrerupe, iar când revine toți oamenii sunt îmbrăcați în costume bizare sau sunt aproape goi și execută mișcări haotice de dans pe un pasaj din melodia „Harlem Shake” a muzicianului Baauer.

În 2014 am văzut că nu toate provocările pe internet sunt inutile

Acesta este anul care marchează una din cele mai memorabile provocări ale internetului, Ice Bucket Challenge. Premiza era simplă: ori donai bani pentru bolnavii care suferă de scleroză laterală amiotrofică, ori îți turnai o găleată de apă înghețată în cap. Majoritatea preferau a doua variantă. Provocarea a fost atât de populară, încât undeva s-a pierdut esența și oamenii ajunseseră să își toarne apă în cap fără să știe de ce. Partea bună este că la final s-au strâns donații de 115 milioane de dolari.

2015 ne-a adus vanitate gratuită

Anul acesta a fost anul vanității în materie de provocări. Am avut mai întâi Kylie Lip Challenge, provocarea care i-a cucerit pe adolescenții creduli. Presupunea să îți bagi buzele într-o sticlă sau într-un pahar astfel încât să formeze un vid și să aștepți până când acestea se măresc și capătă aspectul buzelor mărite artificial ale vedetei Kylie Jenner. S-a lăsat cu multe fail-uri, destule încât să o facă pe Jenner să comenteze pe Twitter cu privire la provocare.

O altă provocare stupidă a fost Don’t Judge Challenge. A prins bine la adolescenții care ajunseseră să spameze rețelele sociale cu videoclipuri ale provocării. În clipuri, ei puteau fi văzuți la început cu un machiaj exagerat pe față, care imita acneea și sprâncenele groase. După câteva secunde, cadrul se schimba și apăreau ferchezuiți ca pentru banchetul de clasa a opta. Scopul era să împrăștie mesajul de a nu judeca o carte după copertă, doar că a reușit taman opusul prin felul în care prezentau acneea și sprâncenele groase drept trăsături indezirabile.

2016 a venit cu ceva artistic

Atunci a apărut Mannequin Challenge. Practic, participanții trebuiau să facă un clip în care toți stăteau nemișcați, în poziții care făceau să pară că timpul a înghețat în loc. Provocarea ar fi pornit de la elevii Liceului Ed White din Jacksonville, Florida. Dincolo de faptul că arată foarte bine la final, provocarea nu avea alt scop.

2017 a fost de-a dreptul picant

One Chip Challenge a prins avânt în urmă cu un an, conform USA Today. Actorul principal al provocării era un chip tortilla atât de picant, încât trebuia ambalat individual. Aroma sa picantă vine de la ardeiul Carolina Reaper, despre care se crede că ar fi cel mai iute din lume. Provocarea consta în a te filma cum mănânci un astfel de chip tortilla. Dacă rezistai nivelului aproape insuportabil de iuțeală, câștigai. Provocarea a avut succes mai ales în rândul celebrităților.

În 2018 vedem încă o dată că nu toate provocările sunt stupide

La patru ani după ce Ice Bucket Challenge a arătat că provocările pe internet pot fi și utile, vine una nouă. Este vorba despre Lemon Face Challenge, provocarea în care trebuie să mănânci o felie de lămâie și să îți faci poze în timp ce o mănânici, pe care să le postezi ulterior.

Scopul este unul cât se poate de nobil – acela de a strânge donații pentru cei care suferă de gliome pontine intrinseci difuze. Totul a pornit de la o fetiță de 11 ani, Aubreigh Nicholas, care a fost diagnosticată cu gliome pontine intrinseci difuze în septembrie 2017. Fundația ei, Aubreigh’s Army, a strâns peste 41.000 de dolari, multe ajutoare venind din lumea sportului.