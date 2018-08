Maniac de la Netflix te pune în mijlocul unui experiment ciudat

Dacă aveai vreun dubiu în privința sumelor de bani pe care Netflix le bagă în producții originale, este suficient să te uiți la trailerul pentru Maniac, cu Emma Stone și Jonah Hill în rolurile principale.

Încercând să-și diversifice portofoliul de producții originale pentru a surprinde un public cât mai larg, Netflix începe să facă investiții semnificative în lung metraje, seriale și mini-serii cu o nișă semnificativ mai mică decât Orange is the New Black sau House of Cards. Maniac, de exemplu, s-ar putea să-ți aducă aminte de filmele colorate ale lui Stanley Kubrick, cu un umor negru macabru și un scenariu care implică mai multe vizionări pentru a-i prinde toate subtilitățile.

Maniac se bazează pe serialul norvegian cu același nume al lui Espen PA Lervaag. Premisa show-ului este aparent simplă și încearcă să te ajute să înțelegi efectele unui experiment de trei zile pentru niște medicamente care nu au fost lansate în mod oficial. Responsabile de acest proiect sunt companiile Neberdine Pharmaceutical și Biotech.

Cei doi protagoniști, Owen Milgrim (Hill) și Annie Landsberg (Stone) ajung la sediul Neberdine pentru a-și repara psihicul, fiind convinși că nimic nu poate să meargă prost în acest proces. Doctorul James K. Mantleray interpretat de Justin Theroux conduce experimentul și asigură pacienții că ceea ce urmează să trăiască nu este o formă de terapie, ci știință.

Aspectul general al filmului este unul destul de retro, ancorat parcă în anii `80. Nu durează însă prea mult timp până când elementul fantastic intră în ecuație și începi să te loveși de culori agresive desprinse dintr-o altă dimensiune. În teorie, Maniac ar trebui să fie o comedie neagră, dar din trailer pare o dramă psihologică cât se poate de serioasă.

Ca o notă de subsol interesantă, Maniac este regizat de Cary Fukunaga, persoana responsabilă de primul sezon din True Detective al celor de la HBO. Premiera show-ului este programată pentru 21 septembrie.