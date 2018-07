Alternativa Netflix pentru fanii Batman are un preț și o dată de lansare

După câteva luni de speculații legate de iminentul serviciu de streaming DC Universe, oficialii companiei americane au făcut publice toate detaliile referitoare la alternativa Netflix.

DC Universe va fi numele celui mai nou serviciu de streaming care va încerca să justifice plata unui abonament lunar sau anual la o platformă încărcată de filme și seriale. Spre deosebire de Netflix, Hulu sau Amazon Prime, DC Universe pare să aibă niște atuuri foarte interesante, chiar dacă prețul nu este neapărat exagerat.

În această toamnă, pentru 8 dolari pe lună, te vei putea abona din fiecare colț al mapamondului la DC Universe, o platformă construită în jurul universului fantastic de super eroi cu Batman, Superman și Wonder Woman în frunte.

Proiectul este unul mai vechi, dar în următoarele săptămâni va fi deja disponibil într-o versiune beta. Spre deosebire de Netflix însă, vei avea posibilitatea să plătești din start accesul la serviciu pentru următoarele 12 luni la un preț redus. În loc de 8 dolari pe lună, poți achita 75 de dolari pentru întregul an, iar dacă te înscri la o precomandă pe DCUniverse.com, primești trei luni gratuite în plus.

Printre motivele pentru care te-ai abona la DC Universe, se numără câteva seriale originale disponibile în exclusivitate pentru platforma americanilor. Lista include iminentul Titans pentru care poți vedea trailerul mai sus, Doom Patrol, Swamp Thing, Youg Justice: Outsiders și Harley Quinn.

Dacă ți-au plăcut animațiile realizate în jurul personajelor din DCEU, Justice League: The Flashpoint Paradox, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: The Animated Series sau Wonder Woman ar trebui să-ți satisfacă setea de super eroi. Multe dintre ele au mai fost disponibile în trecut la TV, dar este prima oară când le poți vedea la calitate Full HD.

Nu va lipsi seria Batman a lui Christopher Nolan, filmele clasice Superman cu Christopher Reeves și multe altele. Va fi interesant de văzut câți se vor abona la DC Universe pentru benzile desenate.

Din câte se pare, vor fi foarte multe, se vor vedea spectaculos și vor putea fi consumate atât pe smartphone, cât și pe TV într-un format cât se poate de prietenos pentru cel mai mare ecran din casă. Aparent, se va pune foarte mult accent pe comunitate de fani DC cu acest serviciu, dar momentan nu este foarte clar cum se va întâmpla acest lucru.