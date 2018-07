Netflix revinventează modul în care descarci seriale și filme pe telefon

În urmă cu aproximativ doi ani, cei de la Netflix au introdus posibilitatea descărcării de filme și seriale originale pe smartphone și tabletă. Acum, întregul concept a fost eficientizat.

În noiembrie 2016, cei de la Netflix au decis să-ți ofere posibilitatea să descarci filmele și serialele tale preferate în aplicația omonimă de mobil pentru a le viziona în momentul în care nu ai o conexiune activă de date mobile și nu ești la Wi-Fi.

Încă de la început, mecanismul din spate a fost destul de bine pus la punct, deși venea cu câteva limitări importante. Nu puteai descărca orice film sau serial disponibil pe Netflix, doar producțiile originale ale serviciului de streaming.

În plus, tot ceea ce descărcai expira după câteva săptămâni, dar dreptul de redare putea fi reînoit în doar câteva momente, fără redescărcarea întregului conținut.

Oficialii Netflix au anunțat printr-un comunicat de presă funcția Smart Downloads. Aceasta reprezintă cel mai important update adus opțiunii de descărcare de conținut pe mobile. Din păcate, cel puțin momentan, este disponibilă doar pentru utilizatorii de terminale cu Android.

Prin intermediul Smart Download, după ce ai activat noua funcție din setări, următorul tău episod din serialul tău preferat va fi descărcat automat, din momentul în care ai inițiat o vizionare.

Practic, dacă te uiți la episodul trei din Orange is the New Black, se va descărca episodul patru fără intervenția ta. În mod evident, mecanismul funcționează doar atunci când ești conectat la Wi-Fi, pentru a nu se genera costuri suplimentare pe factura de mobil.

În plus, când a început redarea celui de-al doilea episod, cel pe care l-ai vizionat în trecut este șters automat pentru a eficientiza consumul de spațiu.

În final Netflix Smart Download te ajută să eficientizezi sesiunile de binging din deplasare și să nu mai stai în permanență cu ochii pe spațiul liber de pe smartphone sau tabletă. Nu putem decât să sperăm că nu mai va mai dura foarte mult timp până când se vor bucura de aceeași funcționalitate și posesorii de iDevice-uri.