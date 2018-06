Măicuțele care vor să salveze specii pe cale de dispariție

O specie de salamandre pe cale de dispariție tocmai a primit intervenția divină de care avea nevoie. O comunitate de măicuțe din Mexic au încheiat un parteneriat cu conservatori britanici pentru a salva o specie de amfibieni.

Amfibienii (Ambystoma dumerilii) se găsesc doar într-un singur lac din Mexic, numit Pátzcuaro. Numărul lor a scăzut atât de mult încât International Union for the Conservation of Nature consideră că specia este într-un mare pericol.

Specia este cunoscută mai mult după denumirea de axolotl și după capacitatea lor de regenerare a membrelor.

La un moment dat, lacul era plin de salamandre, dar populația naturală a fost devastată de o serie de amenințări: introducerea peștilor exotici, distrugerea pădurilor din jur și exploatarea localnicilor care vânează specia. Cercetătorii cred că, în prezent, mai există doar 100 de astfel de exemplare.

Însă amfibienii și-au găsit un salvator destul de neașteptat. Pe plan local, specia este apreciată deoarece este folosită pentru producerea unui medicament tradițional pentru tuse. După ce au realizat că numărul salamandrelor a scăzut semnificativ, un ordin de măicuțe au început să crească și să înmulțească amfibienii în mănăstirea lor.

De asemenea, specia regăsită în lacul Pátzcuaro este cea mai specială specie din lume, din punct de vedere genetic. Astfel, conservatori de la Chester Zoo din Marea Britanie și Universitatea Michoacana din Mexic colaborează cu măicuțele pentru a salva salamandrele.

Dr Gerardo Garcia a declarat că a avut ocazia de a întâlni călugărițele după ce a vizitat Mexicul, în 2014. „Am avut ocazia unică de a întâlni măicuțele care păstrează specia chiar în mănăstirea lor, iar acum credem că aceasta este foarte relevantă din punct de vedere genetic”, a declarat Garcia.

Cercetătorii au început să testeze calitatea apei din lac, dar și să evalueze câte salamandre au mai rămas acolo. În plus, călugărițele vor continua să joace un rol important în acest proces de protejare a speciei, care ar putea fi, în cele din urmă, reintrodusă în lac.