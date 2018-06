Netflix încearcă să-ți câștige simpatia: anunță relansarea serialului Lucifer

Lucifer este un serial foarte îndrăgit în toate colțurile mapamondului, dar tocmai a fost anulat de Fox. Din fericre pentru fani, va exista cel puțin încă un sezon.

Din ce în ce mai multe seriale care au fost anulate de posturile TV din SUA ajung să fie readuse la viață de diverse platforme online. De cele mai multe ori, fanii își pun speranța în Netflix, pentru că are buzunare adânci și un public foarte numeros.

În plus, a dovedit deja faptul că acest model de business funcționează, după ce a readus pe ecrane seriale precum The Killing, Arrested Development sau Longmire.

Cel mai nou serial readus la viață este Lucifer, distribuit inițial de cei de la FOX din Statele Unite. Se știa deja de câteva săptămâni că cei de la FOX au anulat îndrăgitul show după cel de-al treilea sezon, dar valurile online făcute de fani se pare că au fost suficient de mari încât să influențeze soarta serialului.

La scurt timp după anunțul referitor la anularea Lucifer la finele lunii trecute, hashtag-ul #SaveLucifer a început să intre pe Twitter în trending. De cele mai multe ori, mesajul respectiv era însoțit de rugăminți la adresa Netflix, Amazon sau Hulu. În final, după lungi tratative între Fox și Netflix, sezonul patru va fi fi finanțat și distribuit de Netflix.

După Brooklyn Nine-Nine care va fi continuat de Hulu și The Expanse care va fi continuat de Amazon, este mai evident ca niciodată că vocea online a fanilor poate schimba destinul unor seriale.

WE DID IT !!!!!!!!!!! Thank you to everyone for your continued support and love for #Lucifer I am so happy for all our fans I’m going to burst ✊😈❤️ https://t.co/DhvTdevGW2

— tom ellis (@tomellis17) June 15, 2018