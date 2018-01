În ultima lună de iarnă, Netflix îți pregătește zeci de scuze pentru a rămâne sâmbătă seara acasă cu pătura preferată și o ciocolată caldă fără să te simți vinovat.

Ai parte de producții originale, precum „Everything Sucks!”, o comedie despre grupuri de liceeni din anii 90 și maturizare, sau „Altered Carbon”, un SF în care oamenii se pot transforma dintr-un corp în altul.

Dacă vrei să te amuzi, Netflix îți aduce atât stand-up-uri originale, cât și comedii old-school, precum „Shaun of the Dead”. De asemenea, ai producții care să încânte și copilul din tine, atât originalul „GreenHouse Academy”, cât și clasicul „Phineas and Ferb” de la Disney.

Seriale cu episoade săptămânale

Lucifer, Sezonul 3, 06.02.2018

The Flash, Sezonul 4, 07.02.2018

DC’s Legends of Tomorrow, Sezonul 3, 13.02.2018

Seriale originale Netflix

Damnation, Sezonul 1, 01.02.2018

Altered Carbon, Sezonul 1, 02.02.2018

Coach Snoop, Sezonul 1, 02.02.2018

Queer Eye, Sezonul 1, 07.02.2018

My First Guest Needs No Introduction With David Letterman: George Clooney, Partea a doua, 09.02.2018

Re:Mind, Sezonul 1, 15.02.2018

Everything Sucks!, Sezonul 1, 16.02.2018

First Team: Juventus, Sezonul 1, 16.02.2018

Marseille, Sezonul 2, 23.02.2018

Seven Seconds, Sezonul 1, 23.02.2018

Darren Brown: The Push, 27.02.2018

Seriale originale Netflix cu episoade săptămânale

Riverdale, Sezonul 2, 01.02.2018

Dynasty, Sezonul 1, 01.02.2018

Star Trek: Discovery, Sezonul 1, 05.02.2018

Black Lightning, Sezonul 1, 06.02.2018

Seriale originale Netflix pentru copii

Luna Petunia: Return to Amazia, 02.02.2018

GreenHouse Academy, Sezonul 2, 14.02.2018

Filmele lunii

It’s Kind of a Funny Story, 01.02.2018

American Gangster, 01.02.2018

Inside Man, 01.02.2018

Scarface, 01.02.2018

Legend, 01.02.2018

Disney’s Rogue One: A Star Wars Story, 12.02.2018

Filme Netflix

The Ritual, 09.02.2018

When We First Met, 09.02.2018

Irreplaceable You, 16.02.2018

Mute, 23.02.2018

Filme și seriale pentru copii

Disney’s Star Wars: The Clone Wars, Sezoanele 1-2, 01.02.2018

Disney’s Phineas and Ferb, Sezoanele 1-2, 01.02.2018

Disney’s Moana, 08.02.2018

Comedii

Shaun of the Dead, 01.02.2018

Forgetting Sarah Marshall, 01.02.2018

Comedii originale Netflix

Kavin Jay: Everybody Calm Down!, 02.02.2018

Fred Armisen: Standup for Drummers, 06.02.2018

Documentare

Before the Flood, 01.02.2018

Liberated: The New Sexual Revolution, 01.02.2018

Documentare originale Netflix

Seeing Allred, 09.02.2018

The Trader (Sovdagari), 09.02.2018

Ugly Delicious, Sezonul 1, 23.02.2018

Documentare despre muzică

How The Beatles Changed the World, 01.02.2018

8 Mile, 01.02.2018