LG G7 ThinQ a fost lansat oficial, fără să uimească pe nimeni

După săptămâni întregi de speculații legate de abilitățile și performanța LG G7 ThinQ, terminalul a fost dezvăluit în sfârșit într-un context oficial.

Cei care sperau că sufixul ThinQ este doar un zvon, vor fi dezamăgiți să afle că acel cuvânt inventat încheie numele actualului vârf de gamă creat de sud coreeni. Fără să încerce să fie revoluționar, telefonul se aliniază la tendințele actuale ale pieței de mobile. LG G7 ThinQ are margini subțiri ale ecranului, un breton de dimensiuni reduse și două camere principale. În teorie, se aude mai bine decât concurența și se vede mai bine în soare, dar primele opinii ajunse online pe marginea subiectului nu confirmă respectivele abilități.

În centrul atenției se află un panou LCD de 6,1 inci cu un raport de aspect de 19,5:9 și o rezoluție nativă de 3120 x 1440 pixeli. Sud coreenii au optat pentru un LCD în defavoarea OLED-ului, pentru că au trăit cu ideea că-l pot face mai luminos. Din păcate, doar un ecran OLED poate ascunde eficient cu o bandă neagră bretonul din partea de sus. Pe hârtie, are o putere luminoasă de 1000 de niți, este certificat HDR 10 și e protejat cu Gorilla Glass 5.

Singurul detaliu interesant de design de la LG G7 are legătură cu un buton dedicat pe marginea aparatului. Deși îți aduce aminte de Samsung și al său Bixby, LG G7 ThinQ este primul smartphone ce include un buton dedicat pentru Google Assistant. În rest, formatul aparatului este de tip sandwich, cu două straturi de sticlă cu Gorilla Glass 5 pe ambele părți, încadrate de o ramă din aluminiu. Dispozitivul este certificat IP68 și MIL-STD-810G pentru rezistență la apă și praf.

LG G7 ascunde la interior o combinație între un Snapdragon 845 cu 6GB RAM și o memorie internă de 128GB. Spațiul de stocare poate fi extins prin microSD-uri. Este compatibil cu cele mai noi standarde de comunicații, iar în anumite teritorii, va putea fi achiziționat într-un format Dual SIM.

Pe partea de captură, telefonul păstrează inovațiile introduse anul trecut. Are două camere de 16 megapixeli pe spate, dintre care una are F/1.6 cu stabilizare optică și focus laser, iar cealaltă sare până la F/1.9 fără OIS. În teorie, prin intermediul unei serii stufoase de algoritmi de inteligență artificială, ar trebui să genereze niște rezultate spectaculoase în orice condiții de lumină ambientală.

Acumulatorul de 3000 mAh se încarcă wireless sau prin intermediul unui port USB C. Suportă standardul Qualcomm Quick Charge 3.0. Prezența tehnologie Qnovo ar trebui să sporească durata de viață a bateriei. Nu lipsește din ecuație o mufă stereo de căști și un Quad DAC Hi-Fi de la ESS pe 32 de biți. Telefonul va putea fi achiziționat în culorile New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue și Raspberry Red. Prețul este momentan necunoscut.