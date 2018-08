LG G7 One și LG G7 Fit fac valuri mici înainte de IFA 2018

Cu doar câteva zile înainte de IFA 2018, sud coreenii de la LG au lansat două smartphone mainstream care s-ar putea să încânte dacă erai în căutarea unui upgrade. Este vorba de LG G7 One și LG G7 Fit.

În perioada 31 august – 5 septembrie 2018, va avea loc cel mai important târg de tehnologie din această toamnă. Producători de pe întregul mapamond vor face eforturi să ajungă la Berlin pentru a se lăuda cu o serie importantă de inovații. Până în acest an, Berlin oferit scena pentru lansarea smartphone-urilor Galaxy Note.

Cei de la LG s-au gândit să fure startul la IFA 2018 și să dezvăluie două telefoane din familia G7. Intitulate LG G7 One și LG G7 Fit, cele două gadgeturi împărtășesc o parte din specificații cu LG G7 ThinQ, dar nu se află chiar pe aceeași linie de performanță.

LG G7 One modelul mai capabil dintre cele două. La interior, ascunde un Snapdragon 835 de la Qualcomm și, din câte se pare, face parte din programul Android One. Asta înseamnă că va beneficia de actualizări într-un ritm destul de similar cu cel al terminalelor Pixel de la Google. Ca referință, LG G7 ThinQ folosește un SoC Snapdragon 845, în timp ce procesorul din G7 One este vârful de gamă în materie de procesoare de anul trecut.

LG G7 One este construit în jurul panou FullVIsion QHD+ de 6,1 inci. Are un breton în partea de sus apropiat de cel de la iPhone X și un raport de aspect de 19,5:9. La bază, are ”o buză” destul de mică, în timp ce pe spate are integrat un senzor de amprentă. Telefonul poate fi cumpărat doar într-o singură configurație, cu 4GB RAM și 32GB de spațiu. În schimb, suportă carduri microSD de până la 512GB. Are o singură cameră principală de 16 megapixeli, în timp ce amatorii de selfie-uri vor profita de un senzor de 8 megapixeli.

În privința rezistenței, G7 One este certificat IP68 și MIL-STD 810G pentru rezistență la apă și șocuri. În teorie, ar trebui să se audă foarte bine datorită prezenței unui Quad DAC și a certificării DTS:X. Acumulatorul de 3000 mAh se încarcă prin Quick Charge 3.0 într-un timp record.

LG G7 Fit este menit să fie un pic mai competitiv într-o piață de aparate mainstream cât se poate de agresivă. Acesta este construit în jurul unui Snapdragon 821 cu 4GB RAM și o memorie internă de 32GB. Va exista și o versiune de G7 Fit+ cu 64GB. La fel ca G7 One, rezistă la apă și praf, iar acumulatorul are 3000 mAh. Telefonul se livrează preinstalat cu Android Oreo 8.1. Per ansamblu, de la distanță, cele două telefoane anunțate astăzi au aceleași dimensiuni exterioare precum G7 ThinQ.

Particularitățile de preț și disponibilitate în cazul ambelor smartphone-uri vor fi făcute publice săptămâna viitoare, la IFA 2018.