Lenovo Z5s este un smartphone decent pe care îl vei ține minte

Cu doar câteva săptămâni rămase până la finele acestui an, Lenovo a anunțat o serie de telefoane noi menite să se adreseze unui public diversificat. Printre ele se numără și Lenovo Z5s.

În portofoliul de dispozitive al asiaticilor, Lenovo Z5s este poziționat între Lenovo Z5 Pro, care este un pic mai sprinten și Lenovo Z5, lansat în urmă cu șase luni. Același Z5s este primul terminal Lenovo care ascunde în partea de sus a ecranului o crestătură sub formă de picătură pentru camera frontală. Deși respectiva particularitate a devenit un standard în industrie în ultimul an, acest producător a adoptat-o pentru prima oară.

Noul Lenovo Z5s este construit în jurul unui ecran LTPS LCD cu diagonala de 6,3 inci și o rezoluție nativă Full HD+. Raportul de aspect adoptat este de 19,5:9. Camera frontală pentru selfie-uri este de 16 megapixeli și, printre altele, facilitează procesul de autentificare facială.

Partea de performanță a ecuației este asigurată de o combinație între un octa-core Snapdragon 710 de ultimă generație cu un GPU Adreno 616 și până la 6GB RAM. În funcție de bugetul pe care îl ai la dispoziție, vei putea opta pentru una din trei variante ale gadgetului.

În privința abilităților de captură, Lenovo Z5s are pe spate o cameră principală de 16 megapixeli cu unghi larg. A doua cameră are 8 megapixeli și include o lentilă telephoto cu zoom optic 2x. Cea de-a treia cameră are 5 megapixeli și facilitează realizarea de fotografii portret. Un bliț dual LED completează pachetul, iar dacă ai afinități de videograf, poate filma 4K.

Noul smartphone Lenovo vine preinstalat cu Android Oreo mascat de interfața proprietară ZUI 10. Acumulatorul este de 3300 mAh și se încarcă la 15W prin USB C. Disponibil în trei culori cu denumiri pretențioase, Z5s poate fi cumpărat cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB, 6GB RAM și 64GB sau 6GB RAM și 128GB de spațiu. Momentan nu se știe când vor ajunge în afara Chinei.