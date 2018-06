„Legiunea” de gaming de la Lenovo: ce au special noile sisteme

E3 a fost despre gaming, dar ce-ar fi un joc video fără un echipament potrivit pe care să te bucuri de el? Pentru plăcerea ta, Lenovo a anunțat și prezentat noile echipamente Legion. Le-am testat ca să-ți zic ce să treci pe lista de cumpărături.

În urmă cu un an, Lenovo a sesizat că segmentul produselor destinate gamerilor a crescut foarte mult și a lansat propria serie de gaming, numită Legion. Așa cum Acer are seria Predator sau ASUS are Republic of Gamers (ROG, pe scurt), Lenovo Legion se adresează special gamerilor.

La E3, cel mai mare eveniment de gaming din lume, compania a anunțat noua serie. Sunt șase sisteme de gaming Legion după cum urmează: laptopurile Legion Y730/Y530, desktopurile tower T730/T530 și desktopurile de tip cube C730/C530. Toate sunt contruite pentru gaming și, după cum era de așteptat, produsele cu 530 în coadă reprezintă versiunea de bază.

Fiecare dispozitiv dispune de sisteme de răcire optimizate pentru a menține o temperatură scăzută, adică ceea ce ai nevoie în jocuri video intense.

Noile produse Lenovo Legion nu numai că au fost îmbunătățite din punct de vedere tehnic, ci au fost schimbate și din punct de vedere al designului ca să se potrivească și în gaming, și în mediu profesional. Noile laptopuri și desktopuri au un look minimalist și nu mai țipă: „calculator de gaming!”.

Laptopurile Lenovo Legion pentru gamerii „on the go”

Noile laptopuri se adresează gamerului care este în mișcare și care nu își dorește echipamente grele pe care să le poarte la birou, acasă sau la cafenea. Dar are și o întâlnire importantă în aceeași zi. Ambele sunt realizate din aluminiu, ceea ce le face potrivite și pentru business. Ecranul cu margini foarte subțiri completează excelent designul.

Lenovo Legion Y730 este realizat în nuanțe de negru gri, iar Y530 în nuanțe de negru și roșu. Primul este vârful de gamă de la acest producător și se adresează gamerilor entuziaști. Totodată, e și primul laptop de gaming din lume echipat cu sistemul audio Dolby Atmos, care ar trebui să redea un sunet special conceput să te plaseze în mijlocul acțiunii, în timpul sesiunilor de gaming. Lapotopul vine cu ecrane de 17 inci sau de 15 inci cu o rată de reîmprospătare de 144 GHz, pentru imagini mai clare și efect de motion blur redus.

Pentru grafică are o placă video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, procesoare de generația a opta de la Intel, până la 32 GB memorie RAM și un spațiu de stocare pe SSD de până la 512 GB și sistem de operare Windows 1.

În plus, lapotpul este dotat cu tastatură backlit RGB CORSAIR iCUE și iluminare de sistem, integrând șase taste macro „Y” pentru o capacitate de personalizare sporită cu peste 16 milioane de combinații de culori. Prețul de pornire pentru Y730 este de 1.200 de dolari, în România așteaptă la un preț de circa 1.200 de euro. Modelul de 17 inci va avea un preț de pornire de 1.250 dolari. Ambele vor fi disponibile din septembrie 2018.

De cealaltă parte, Lenovo Legion Y530 reprezintă opțiunea de bază. Are ecran de 15,6 inci și o ramă aproape inexistentă pe trei din cele patru laturi. Varianta de bază include un Intel Core i5 de generația a opta, Nvidia GeForce GTX 1050 cu 4 GB și 8 GB de memorie RAM. Va fi disponibilă și într-o variantă cu i7, GeForce GTX 1050 TI 4 GB și până la 16 GB memorie RAM. De asemenea, se poate opta pentru un ecran cu o rată de reîmprospătare de 144 GHz.

Ca spațiu de stocare, e un SSD de până la 256 GB și un HDD de până la 2 TB. Laptopul are o greutate de 2,3 kg și vine cu difuzoare Harman cu tehnologie Dolby Audio. Prețul de pornire e de 930 de dolari (din iunie 2018).

Ambele laptopuri au un sistem de răcire cu două canale care cuprinde orificii de ventilare laterale suplimentare și palete de ventilator de mai multe dimensiuni și multi-rotative în noile laptopuri Lenovo Legion, optimizând astfel fluxul de aer cu 16% și obținând temperaturi ale sistemului cu 10% mai scăzute comparativ cu cele anterioare.

O altă schimbare esențială la laptopuri este mutarea aproape a tuturor porturile în partea din spate a laptop-ului. Conectivitatea include USB-C, HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet și USB-A 3.1. Asta îl face să aibă un look mai curat, deoarece nu mai atârnă cabluri din lateralel. De asemenea, pentru ambele modele, compania oferă posibilitatea de overclock atât la procesoare, cât și la memoria Corsair, direct din Windows, fără să fii nevoit să umbli prin BIOS.

Cubul portabil excelent pentru jocurile tale video

Desktopurile au trecut printr-o schimbare similară. Există două variante: una clasică de turn cu un geam pe lateral și una de cub. Ambele au în partea de sus un mâner care face transportarea acestora mult mai ușoară.

Cubul vine cu procesoare Intel de generația a opta, placă video de până la GTX 1060 și memorie RAM de până la 32 GB DDR4. Versiunea C530 va costa 930 de dolari și va fi disponibil din august 2018. Modelul C730, cel mai puternic, va fi disponibil din aceeași lună, dar la un preț de bază de 930 dolari.

Cele mai performante sisteme sunt PC-urile turn, care pot avea procesoare Intel i7, până la 32 GB RAM, care pot folosi o combinație de două SSD-uri în RAID 0. Folosesc Nvidia GTX 1060, ceea ce nu-i chiar high-end, dar se poate ca Lenovo să fi făcut acest compromis din rațiuni de costuri sau disponibilitatea plăcilor. Lenovo T730 va fi disponibil din august la preț de 930 dolari, pe când modelul T530 va costa cel puțin 830 de dolari, fiind pe piață din aceeași lună.

La E3 am discutat cu Teddy Lee, senior product manager al Lenovo. Așa am aflat că aceste produse vor fi disponibile și în versiuni dotate cu procesoare AMD Ryzen și cu plăci video Radeon. Astfel, în funcție de afinitățile tale pentru un anumit producător, poți alege ceea ce te mulțumește.

Un detaliu important de menționat cu privire la PC-uri turn e că acestea nu te împiedică să îți actualizezi sistemul în viitor. Astfel, nu ai nevoie de scule suplimentare ca să scoți o laterală și să introduci alte componente în sistem. Poți modifica, ajusta și înlocui cu ușurință placa video sau memoria la apăsarea unui buton, fără a avea nevoie de o trusă de instrumente sau lanternă. Sigur, e valabil și pentru stocare, și pentru memoria RAM.

După ce le-am văzut specificațiile și le-am trecut printr-un demo la E3, n-aș putea spune că prefer vreun sistem anume. De fapt, nici n-ar trebui să prefer vreunul, pentru că sunt pentru situații și scenarii diferite de utilizare. De exemplu, mă încântă designul și performanța laptopurilor, le văd excelente pentru vacanțe în care plănuiesc și sesiuni de gaming, dar la fel de bune sunt și pentru procesare video sau foto on-the-go. Acasă, desigur, e locul tradițional al unui PC.

Sincer, înclin spre cub, pentru că mă atrage designul și nu am văzut prea des așa ceva.

Ce mă bucură mai mult e că au apus vremurile în care aveai nevoie de vrei trei șurubelnițe și două patente ca să schimbi o placă video. Și da, culorile care corespund unor acțiuni din jocuri video sau din utilizarea cotidiană mereu vor fi încântătoare pentru un utilizator. Trec și asta ca punct pro. Altfel, le aștept să fie disponibile pe piață și să ți le prezint în review-uri.