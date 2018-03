De ce Justice League este cel mai slab film din universul DC

Justice League a făcut valuri în cinematografe. Cel puțin în primele zile de la premiere. Chiar și așa, cifra de box office intern nu este tocmai cea la care se aștepta DC.

DC a tras liniei și a stabilit că Justice League este cel mai slab film al său. Asta pentru că cifra de box office intern arată un câștig total de 229 milioane de dolari, fiind astfel filmul cu cele mai mici încasări.

Cu toate acestea, lucrurile sunt surprinzătoare pentru noi, dar mai ales pentru DC. Cine s-ar fi gândit că într-o cinematografie dominată, în mare parte, de supereroi și filme SF, faptul că-i aduce la un loc pe Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash și Cyborg nu prinde.

În plus, Justice League a fost creat ca fiind versiunea lui The Avengers a lui DC, un film care reunește și el super-eroii. Și, dacă nu erau destule motive care să te facă să crezi că Justice League va avea succes, premiera filmului a avut loc la câteva luni de succesul uriaș al Wonder Women.

În Statele Unite ale Americii, Justice League ocupă ultimul loc în topul filmelor cu supereroi de la DC. Înaintea lui se găsește Man of Steel, urmat de Suicide Squad, apoi Batman vs. Superman. Wonder Woman este cel mai bun film american de la DC.

Pe plan internațional nu este cu mult mai bine. Filmul mai rulează în câteva locuri din întreaga lume, iar numărul total internațional nu arară o cifră de box-office promițătoare. Cât despre cele mai apreciate filme ale Universului DC, Btaman vs. Superman este în fruntea listei, cu 873 milioane de dolari. Wonder Women este pe locul doi.

Toate astea te fac să te întrebi cum ar putea un film care adună acești super-eroi să aibă mai puține încasări decât filmele anterioare. În orice caz, exact la un an de la Justice League, DC va aduce în cinematografe Aquaman. Cine știe, poate lucrurile vor sta puțin mai bine la final – în ceea ce privește încasările.