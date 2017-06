Superman comunist ar putea fi vedeta unui nou film marca Warner Bros

Superman și comunismul nu sunt două cuvinte care merg foarte bine în aceeași propoziție. Celebrul erou DC Comics este poate la fel de american ca și Căpitanul America. Ei bine, un potențial film în care Superman să fie un erou sovietic comunist nu sună atât de rău pe cât ar părea la prima vedere.

Pelicula ar urma să fie bazată pe o serie mai veche de benzi desenate. În acestea e vorba de un univers alternativ în care nava supereroului a aterizat aproape de Uniunea Sovietică în loc de Kansas.

Seria de benzi desenate se numește Superman: Red Son și își imaginează o destinație diferită a navei care l-a transportat pe tânărul Kal’El (Superman) de pe planeta Krypton pe Pământ. Aceasta ar fi aterizat în mijlocul Războiului Rece, în ape neutre din Oceanul Pacific, undeva între SUA și Uniunea Sovietică. El ar fi ajuns în cele din urmă în Ucraina Sovietică unde ar fi fost transformat într-un supererou al comunismului. Scopul ar fi urmat să fie distrugerea tuturor inamicilor Uniunii Sovietice și promovarea stalinismului, notează Inverse.com.

Mark Millar, unul dintre scenariștii care au lucrat, printre altele, la Logan, la Kingsman sau la Captain America: Civil War, a postat pe Twitter un mesaj prin care a spus că știe din surse sigure că Warner Bros vrea să producă un film bazat pe seria de benzi desenate Superman: Red Son. Pelicula nu ar urma să aibă nicio legătură cu universul cinematic DC, prin urmare nu va fi legată în niciun fel de evenimentele care se petrec în Man of Steel sau Batman vs. Superman. În plus, dacă filmul chiar va fi realizat este de așteptat să se găsească alt actor în afară de Henry Cavill care să poarte celebra pelerină roșie.