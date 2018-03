Jocurile electronice ale copilăriei sunt disponibile gratuit online

Internet Archive și-a extins domeniul de activitatea dincolo de pagini web, iar cel mai nou proiect al său implică jocurile electronice ale copilăriei.

În teorie, în urmă cu aproximativ două decenii, bătrânul Nintendo Gameboy a început deja să facă valuri în diverse colțuri ale lumii. Majoritatea românilor însă nu aveau acces la console handheld atât de avansate. Noi aveam niște gadgeturi simpliste care puteau rula un singur joc și veneau la pachet cu nume impresionante: Altered Beast, Garfield, Apollor 13, Double Dragon, Mortal Kombat și nu numai. În funcție de vârstă, poate ai pus mâna pe un astfel de gadget din piață de la ruși.

Dintr-un punct de vedere, experiența de gaming era una surprinzător de simplistă. Aproape de fiecare dată, ecranul folosit era un LCD monocrom și funcționa pe același principiu ca un calculator de buzunar. Detaliile tehnice contau însă mai puțin în momentul în care pierdeai ore în șir cu ochii lipiți de ecran.

Jocurile electronice ale copilăriei sunt acum disponibile online și pot fi jucate fără nici un fel de probleme folosind o tastatură obișnuită. Sunt în jur de 70 de titluri disponibile și, dacă ai noroc, s-ar putea să fie incluse și unele de care îți aduci aminte de când erai mic.

Acest anunț vine la aproximativ un an și jumătate de când Internet Archive a adunat câteva mii de jocuri și aplicații pentru Amiga pe care le poți experimenta gratuit. În aprilie 2014, a făcut același gest cu software de Macintosh din anii `80, inclusiv jocuri. Pentru a vedea întreaga colecție poți folos acest link. Controalele pentru fiecare joc sunt trecute în descriere.

Announced Today: The @internetarchive is now emulating handheld toys and games, building on the work of the @mamedev_org team. These are not „remakes” but emulations of the original circuits. Announcement is here: https://t.co/yuKihutxVs spread the word widely. pic.twitter.com/fCjzNCMFBR

— Jason Scott (@textfiles) March 18, 2018