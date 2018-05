Jeff Bezos, miliardarul planetei, a dezvăluit cât investește misiuni spațiale

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și agenției spațiale Blue Origin, a vorbit într-un interviu despre mare parte din viața sa. Implicit, a vorbit și despre planurile pe care Blue Origin le are cu privire la turismul spațial.

Jeff Bezos este cel mai influent om al planetei. Miliardarul a primit Premiul Axel Springer 2018, ceremonie care a avut loc în Berlin. Tot în Germania a acordat un amplu interviu în care a vorbit despre copilărie, primele zile ale Amazon ca librărie online, cum și de ce crede în Blue Origin și în turismul spațial, furt de identitate, în contextul Cambridge Analytiva, și altele.

Bezos este convins că Blue Origin este cea mai importantă acțiune pe care o întreprinde pe Pământ. Asta pentru că, pe de o parte îl fascinează spațiul, iar pe de altă parte, dacă vom ajunge în spațiu, omenirea nu va stagna.

„Cred în asta, la fel cum cred că dacă nu urmăresc acest drum vom ajunge o civilizație demoralizantă. Nu vreau ca strănepoții mei să trăiască în acest fel. Suntem obișnuiți cu o civilizație dinamică și în continuă schimbare (…).

Ca Blue Origin să ajungă unde și-a propus Bezos, miliardarul finanțează agenția spațială cu aproximativ un miliard de dolari pe an din acțiuni Amazon pe care le vinde.

„Blue Origin este suficient de scumpă încât să folosesc acea avere din Amazon. În prezent, finanțez agenția spațială cu aproximativ un miliard de dolari pe an din veniturile pe care le fac din Amazon. Și am de gând să continui să fac asta multă vreme. Sunt foarte norocos să simt că am un fel de misiune cu Blue Origin, care este extrem de importantă pentru omenire pe termen lung”, spune Bezos.

În orice caz, Blue Origin a lansat pe 29 aprilie racheta reutilizabilă New Shepard, pentru a opta oară. Racheta transporta o capsulă spațială înăuntrul căreia se află un manechin. Nava spațială a ajuns la o altitudine de 107 kilometri.

Zborul a durat aproximativ 10 minute, iar racheta suborbitală și capsula s-au întors în siguranță pe Pământ. Agenția spațială a lui Bezos testează a doua versiune a capsulei sale, înainte de zborul cu oameni planificat în acest an. Deși nu a făcut un anunț formal, compania pare să se apropie de turismul suborbital.

Blue Origin nu a comunicat un preț pentru experiența spațială, care include patru minute de gravitație scăzută, în timpul căreia pasagerii vor putea pluti în jurul navei spațiale. În martie 2016, Jeff Bezos a declarat că prețul va fi competitiv cu alte zboruri spațiale suborbitale. Astăzi, singurul concurent de pe piață este Virgin Galactic, care încă nu a ajuns în spațiu, dar vinde bilete pentru suma de 250.000 de dolari.