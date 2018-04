Lord of the Rings făcut de Amazon va fi un serial extrem de costisitor

Universul fantastic Middle Earth se pregătește să fie mediul pentru un nou serial produs de Amazon ce va continua povestea din Lord of the Rings.

Poate nu ai văzut Lord of the Rings, dar franciza este una dintre cele mai profitabile dintre toate care au ajuns în cinematogre în ultimele două decenii. Creațiile lui Peter Jackson au făcut o treabă spectaculoasă în a transpune pe marile ecrane scrierile lui J.R.R. Tolkien. La această oră, Amazon își propune să reitereze succesul înregistrat de Jackson, dar o va face sub forma unui serial.

Se discută de mulți ani de posibilitatea unui serial a cărui acțiune să se petreacă în Middle Earth, dar este prima oară când aflăm mai multe detalii despre respectivul proiect. Nu mai puțin de 250 de milioane de dolari au fost cheltuite pentru a achiziționa drepturile de autor pentru Lord of the Rings și The Hobbit de către Amazon.

Deși povestea din cărțile respective va reprezenta doar contextul în care se va petrece acțiunea, se pare că vor exista legături cu unele dintre personajele tale preferate din romanele lui Tolkien.

Peste un miliard de dolari vor fi investiți de Amazon în acest proiect. Momentan, nu știe nimeni dacă un serial Lord of the Rings va fi sau nu un succes de masă, dar americanii speră să realizeze cel puțin cinci sezoane.

La prima vedere, un astfel de proiect incredibil de costisitor nu este cea mai bună idee, dar având în vedere concurența surprinzător de acerbă din piața serviciilor de streaming, dacă vrei să concurezi cu Netflix sau cu viitorul serviciu de la Disney, astfel de practici sunt obligatorii.

Noul serial din Middle Earth ar trebui să fie produs începând cu 2019, iar producția primului sezon nu ar trebui să dureze mai mult de un an.

Pentru a crea o corelație cu poveștile spuse de Peter Jackson în propriile trilogii The Lords of the Rings și The Hobbit, Amazon a încheiat niște parteneriate cu Line Cinema și Warner Bros. Respectivul gest ar trebui să liniștească fanii înrăiți ai seriei care ar putea crede că Amazon vrea să strice ce a creat Jackson cu propia companie de producție.