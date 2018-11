iPhone Xr – 10 motive pro și contra pentru cel mai ieftin iPhone din 2018

În lumea asta există iPhone Xr. E un telefon mai ieftin de la Apple, dar nu rețin acel „ieftin” drept o dovadă că-i chilipir. Nu e. Și atunci te întrebi: ce e, de fapt?

iPhone Xr a fost lansat ca o puncte între iPhone Xs și iPhone 8 din 2017. Are ecran clasic, IPS LCD, dar acum e mai alungit. Are crestătură în partea de sus. Are margini groase și e disponibil într-o mulțime de culori. Și da, are un hardware bun.

Specificații iPhone Xr : ecran de 6,1 inci IPS LCD cu o rezoluție ciudată (1.792 x 828 pixeli), 3 GB de memorie RAM și 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Procesorul este A12 Bionic ca pe orice alt model Apple din 2018. Are și o cameră foto: 12 megapixeli cu f/1.8, iar pe față e una de 7 MP f/2.2. Bateria este de 2.942 mAh, iar telefonul poate fi încărcat și wireless.

: ecran de 6,1 inci IPS LCD cu o rezoluție ciudată (1.792 x 828 pixeli), 3 GB de memorie RAM și 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Procesorul este A12 Bionic ca pe orice alt model Apple din 2018. Are și o cameră foto: 12 megapixeli cu f/1.8, iar pe față e una de 7 MP f/2.2. Bateria este de 2.942 mAh, iar telefonul poate fi încărcat și wireless. Preț: 4.100 de lei la iStyle. Noi l-am avut pe roșu (care-i superb!).

iPhone Xr – cinci motive pentru care ai vrea așa ceva

Ecranul. Da, e un LCD, da, are rezoluție mică, dar este un LCD de calitate (ca pe celelalte telefoane iPhone din trecut) și își face treaba foarte bine pe videouri, jocuri și orice altceva ai mai vrea. De fapt, ca să vezi mai clar diferența, poți să vizionezi clipul în care a fost testat alături de un Android Full HD. Sigur, pierde orice întrecere cu un OLED, dar era de așteptat.

Hardware. Are RAM cam cât i-ar trebui sistemului de operare și are cel mai performant procesor pe care îl are Apple la dispoziție. Practic, la interior, este ca un Xs și mai bun decât orice telefon Apple din 2017. Funcționează pe măsură. Da, are și Face ID, practic cea mai utilă metodă de deblocare a telefonului.

Design. Aici e notabilă doar gama destul de mare de nuanțe în care îl poți cumpăra. Nu mai trebuie să aștepți, versiunea roșie e deja disponibilă și e una care iese în evidență.

Camera foto. Avantajul lui iPhone Xr aici nu-i față de alte telefoane Apple, ci e la capitolul „își face treaba”. Practic, folosește senzorul clasic de pe iPhone Xs. Are și un mod pentru portrete, dar funcționează doar pe fețe de oameni. Nu are a doua cameră care să calculeze adâncimea pentru defocalizarea fundalului, ca pe celelalte telefoane cu două camere, așa că face totul software, ca Google. Dar performanța e excelentă, dacă n-ai nevoie de zoom.

Autonomie. Dat fiind că are un ecran LCD, autonomia e mai bună. Bateria e mare (după standardele Apple) și nici nu mai are consumatori de tipul 3D Touch. Și se încarcă wireless.

iPhone Xr – cinci motive pentru care-i dezamăgitor

Ecranul. Da, știu, am zis că-i bun. Și da, la nivel hardware e bun, dar sunt unele aplicații care apar un pic blurate. Da, vezi pixeli, pentru că rezoluția nu-i prea mare. O rezoluție Full HD ar fi dus acest telefon aproape de iPhone Xs, dar atât a dat Apple. Poate că aplicațiile vor fi optimizate în timp, poate nu, dar dacă ești pretențios și vrei imagini cât se poate de clare, unele aplicații te vor dezamăgi. Iar asta fără să compari cu vreun telefon OLED.

Marginile. Din cauză că e un ecran LCD, marginile sunt mari. Dar sunt acolo ca să „găzduiască” hardware-ul pentru iluminare. Sunt însă mari și vezi asta din prima clipă și nu mai uiți. Dacă nu te încurcă, ecranul e la fel de curbat ca pe modelele premium.

Camera foto. Nemulțumirea mea aici e că Apple s-a zgârcit. Da, nu e alt mod de-a o spune: s-a zgârcit. N-a pus încă o cameră ca să ai opțiunile de pe Xs, ci a preferat un singur senzor. Sigur, a făcut asta tocmai pentru ca oamenii să nu prefere iPhone Xr în dauna altora, dar tot e o alegere criticabilă.

Sens. Bine, ce sens are iPhone Xr? Da, e mai ieftin decât celelalte modele din 2018, dar nu cu mult. E în concurență cu iPhone X (care nu se mai fabrică, dar încă mai e pe stoc). E mai mare, cam cât un Plus, dar îi lipsește a doua cameră. Rezistă la apă, dar nu la fel de bine ca celelalte două modele. Și astfel am ajuns la o concluzie personală susținută de strategia Apple din ultimii ani: e un model nou, cu preț mare, care are menirea doar de-a atrage spre upgrade alți utilizatori de iPhone și, implicit, să ridice prețul mediu de achiziție. Da, decizie de business și atât.

Nu e ieftin. Dacă nu era clar, nu-i ieftin. Nu te lăsa înșelat de texte precum „cel mai ieftin iPhone din 2018”. Da, are un preț mai mic decât al iPhone Xs, dar iPhone Xr tot te costă mult. Sigur, nu zic că nu livrează de bani (deși poate nu de toți), dar nu-l considera „ieftin și bun” – e mai degrabă: „te-costă-ceva și bun”.