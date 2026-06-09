Este mai ieftin să lași aerul condiționat pornit toată ziua sau să îl oprești când pleci de acasă?

Ce se întâmplă când aerul condiționat funcționează toată ziua

Un aparat de aer condiționat consumă energie de fiecare dată când răcește aerul din încăpere. Dacă este lăsat pornit pe parcursul întregii zile, acesta va continua să compenseze căldura care pătrunde prin ferestre, pereți și acoperiș.

Chiar dacă sistemul modern cu tehnologie inverter reduce automat puterea atunci când temperatura este stabilă, consumul nu dispare complet. Practic, aparatul lucrează permanent pentru a menține aceeași temperatură în casă.

Dacă setezi, de exemplu, 22 de grade și pleci opt sau nouă ore la serviciu, aerul condiționat va consuma energie pe tot parcursul zilei pentru confortul unei locuințe goale.

De ce poate fi mai avantajos să îl oprești

Contrar unei idei răspândite, răcirea unei case încălzite nu consumă mai mult decât menținerea ei rece timp de multe ore. Specialiștii explică faptul că energia necesară pentru a compensa căldura acumulată este, de regulă, mai mică decât energia consumată pentru răcirea continuă pe durata întregii zile.

Cu alte cuvinte, dacă pleci dimineața și te întorci seara, vei economisi mai multă energie dacă oprești aparatul sau dacă setezi o temperatură mai ridicată, de 27-28 de grade.

În plus, multe aparate moderne permit programarea pornirii cu 30-60 de minute înainte de întoarcerea acasă, astfel încât locuința să fie deja răcoroasă atunci când ajungi.

Când are sens să nu îl oprești complet

Există și situații în care oprirea totală nu este cea mai bună alegere.