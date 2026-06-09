Este mai ieftin să lași aerul condiționat pornit toată ziua sau să îl oprești când pleci de acasă?
Pe timpul verii, mulți oameni se confruntă cu aceeași dilemă: să lase aerul condiționat pornit cât timp sunt plecați de acasă sau să îl oprească și să îl repornească la întoarcere? La prima vedere, poate părea logic că aparatul consumă mai puțin dacă funcționează constant și menține temperatura dorită. În realitate, răspunsul este ceva mai nuanțat.
Specialiștii în eficiență energetică spun că, în cele mai multe cazuri, oprirea aparatului atunci când locuința este goală este soluția care reduce consumul de energie și factura la electricitate.
Ce se întâmplă când aerul condiționat funcționează toată ziua
Un aparat de aer condiționat consumă energie de fiecare dată când răcește aerul din încăpere. Dacă este lăsat pornit pe parcursul întregii zile, acesta va continua să compenseze căldura care pătrunde prin ferestre, pereți și acoperiș.
Chiar dacă sistemul modern cu tehnologie inverter reduce automat puterea atunci când temperatura este stabilă, consumul nu dispare complet. Practic, aparatul lucrează permanent pentru a menține aceeași temperatură în casă.
Dacă setezi, de exemplu, 22 de grade și pleci opt sau nouă ore la serviciu, aerul condiționat va consuma energie pe tot parcursul zilei pentru confortul unei locuințe goale.
De ce poate fi mai avantajos să îl oprești
Contrar unei idei răspândite, răcirea unei case încălzite nu consumă mai mult decât menținerea ei rece timp de multe ore. Specialiștii explică faptul că energia necesară pentru a compensa căldura acumulată este, de regulă, mai mică decât energia consumată pentru răcirea continuă pe durata întregii zile.
Cu alte cuvinte, dacă pleci dimineața și te întorci seara, vei economisi mai multă energie dacă oprești aparatul sau dacă setezi o temperatură mai ridicată, de 27-28 de grade.
În plus, multe aparate moderne permit programarea pornirii cu 30-60 de minute înainte de întoarcerea acasă, astfel încât locuința să fie deja răcoroasă atunci când ajungi.
Când are sens să nu îl oprești complet
Există și situații în care oprirea totală nu este cea mai bună alegere.
De exemplu, dacă ai animale de companie sensibile la temperaturi ridicate, plante care necesită un anumit climat sau locuiești într-o zonă unde temperaturile depășesc frecvent 40 de grade Celsius, poate fi util să menții aparatul pornit la o temperatură mai mare.
De asemenea, în cazul unor locuințe foarte bine izolate, diferența de consum dintre funcționarea continuă și oprirea temporară poate fi mai redusă.
Cum poți reduce factura fără să renunți la confort
Există câteva măsuri simple care pot scădea semnificativ consumul:
- setează temperatura la 24-26 de grade Celsius;
- închide jaluzelele sau draperiile în timpul zilei;
- curăță periodic filtrele aparatului;
- evită deschiderea frecventă a ferestrelor când aerul condiționat funcționează;
- folosește funcția de programare sau controlul prin aplicație.
Pentru majoritatea locuințelor, este mai ieftin să oprești aerul condiționat atunci când pleci de acasă pentru mai multe ore decât să îl lași să funcționeze continuu. Dacă vrei să găsești un echilibru între confort și economie, cea mai bună soluție este să folosești funcția de programare și să răcești locuința doar înainte de a reveni acasă.
Astfel, te poți bucura de temperaturi plăcute fără să plătești inutil pentru răcirea unei case goale.