iPhone Xr vs. Pocophone: testul „suprem” ca să vezi de ce contează prețul

Apple are prețuri mari pentru telefoanele sale, iar din 2017 a împins startul la 1.000 de dolari. Dar cum se descurcă un iPhone Xr când îl compari cu unul de două ori mai ieftin care are, teoretic, un ecran mai bun?

Încă de la iPhone X am spus că, da, telefonul Apple a devenit și mai scump și asta e. E un preț. Cine vrea îl plătește, cine nu, nu. Au apăut, de atunci până acum, diverse modele ieftine. Unul dintre cele mai lăudate, mai apreciate și mai invidiate a fost Pocophone F1 de la Xiaomi. Prețul, ce să zic, este incredibil – raportat la hardware.

Pocophone are o mulțime de lipsuri, dar, dacă te gândești doar la preț, le poți trece cu vederea. În cazul testului de acum, un iPhone Xr și un Pocophone au fost puse unul lângă altul și oamenii au fost întrebați ecranul cărui telefon preferă.

Pentru exactitate, ca să înțelegi de ce e cumva relevant testul: iPhone Xr are un ecran de 6,1 inci 1.792 x 828 pixeli (densitate de 326 ppi), în timp ce Pocophone F1 are 6,2 inci Full HD+ cu 2.246 x 1.080 pixeli (densitate 403 ppi). Pe cifre, rezoluția telefonului Xiaomi e mai mare. Da, e dezamăgitor că Apple n-a folosit un ecran Full HD (ca pe iPhone 8 Plus), dar acesta e telefonul, atât are de oferit.

Testul a fost realizat de Jonathan Morrison care i-a dat și un nume excelent videoului de pe YouTube: „Uită-te cum TOATĂ LUMEA alege iPhone Xr în defavoarea unui ecran 1080p”.

N-are nicio relevanță testul dacă te raportezi la cifre, specificații sau preț. Pur și simplu sunt două telefoane, unul lângă altul, care rulează aceleași videouri în același timp și oamenii sunt întrebați care e mai bun. Aleg iPhone Xr.

Legat de preț, iPhone Xr 64 GB costă 4.100 de lei. Are 3 GB de memorie RAM, o cameră de 12 megapixeli (ca pe Xs), procesorul A12 Bionic al Apple și o baterie de 2.942 mAh. De cealaltă parte, Pocophone F1 costă între 1.800 și 2.000 de lei. Are 6 GB de memorie RAM, două camere foto de 12 și 5 MP, un procesor Snapdragon 845 și o baterie de 4.000 de mAh.