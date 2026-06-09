Parlamentarii din Ungaria au renunțat la 40% din salariu pentru a ajuta bugetul statului. La noi, blocaj politic și negocieri fără rezultat

Propunerea a fost adoptată în unanimitate de cei 189 de membri ai Parlamentului. Astfel, începând de luna viitoare, parlamentarii maghiari vor avea un salariu de bază brut de aproximativ 3.690 de euro, cu 40% mai mic decât nivelul anterior.

Nu doar salariile au fost reduse

Decizia nu se limitează la veniturile parlamentarilor. Guvernul a anunțat și eliminarea deconturilor pentru telefonia mobilă, precum și reducerea indemnizațiilor acordate pentru chirii, birouri și cheltuielile cu personalul angajat de parlamentari.

Potrivit majorității aflate la putere, economiile rezultate din aceste măsuri ar fi echivalente cu costurile de funcționare ale Parlamentului pentru aproximativ un an.

Mesajul transmis de noul executiv este că disciplina fiscală trebuie să înceapă chiar de la vârful statului.

Corupția, una dintre principalele teme ale noii puteri

Peter Magyar a legat aceste măsuri de un program mai amplu de reforme care urmărește reducerea cheltuielilor și combaterea corupției. Subiectul este unul sensibil în Ungaria, după cei 16 ani de guvernare ai fostului lider Viktor Orbán.

Ferenc Biro, șeful Autorității Naționale pentru Integritate din Ungaria, susține că efectele corupției din perioada respectivă au avut un cost uriaș pentru economie.

„Corupția din timpul lui Viktor Orbán a costat Ungaria cel puțin 186 de miliarde de euro”, a declarat acesta.

Biro a afirmat, de asemenea, că guvernul precedent i-ar fi cerut să nu își exercite atribuțiile de control și supraveghere.