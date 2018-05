Noul iPhone X pentru „săraci” va avea un design surprinzător

Noul iPhone care va fi lansat de Apple anul acesta va avea un deisgn surprinzător. Nu se știe exact cum se va numi, dar va fi mai ieftin decât te-ai aștepta.

În principal, e vorba de unul dintre cele trei noi modele iPhone X care urmează să fie lansate până la sfârșitul acestui an. Cel mai așteptat dintre ele este, cum altfel, dacă nu versiunea pentru „săraci” a lui iPhone X.

Un jurnalist de la Forbes a aflat câteva detalii despre designul noului iPhone. Dacă îți place cum arată actualul model, dar vrei unul pe care ți-l poți permite, s-ar putea să fii puțin dezamgit, pentru că Apple vrea să dea o nouă față telefonului de buget.

Compania îți va satisface, însă, dorința de a avea un ecran lipsit de margini, dar cu crestătură în parta de sus a display-ului. Tehnologia Face ID va fi și ea prezentă pe noul telefon, dar device-ul va fi de mărimea lui iPhone SE. Dacă ți-l mai amintești, e modelul acela micuț, dar cu un design unic, care s-a bucurat de multă popularitate la noi în țară și nu numai.

Dimensiunile exacte ale noului iPhone ar fi 121,04 x 55,82 mm (4,87 x 2,2 inci). Înseamnă că va fi chiar mai mic decât iPhone SE, care are 123,8 x 58,6 mm. De aici rezultă că ecranul va fi de aproximativ 5 inci. La polul opus, actualul iPhone X are un display de 5,8 inci, în timp ce iPhone 8 are ecran de 4,7 inci. Din fericire, te-ar putea încânta gândul că display-ul va fi lipsit de margini.

Spatele va fi acoperit cu sticlă, pentru a permite încărcarea wireless a bateriei. Problema este că noul model, spre deosebire de iPhone SE, nu va avea acea mufă de căști care l-a făcut atât de îndrăgit de o largă varietate de clienți.

Nu știm, însă, cum va decide Apple să se numească noul telefon. Seamănă atât de mult cu un SE, încât suntem tentați să credem că l-ar putea numi iPhone SE 2. Pe de altă parte, au spus că vor fi lansate trei iPhone X. Zvonruile spun până acum că iPhone X pentru toate buzunarele se va numir iPhone X SE.

Să nu te aștepți, totuși, că va fi la prețul vechiului SE. Noul iPhone ieftin va fi mult mai scump decât acesta, dar va avea substanțial un preț mai mic decât iPhone X și cele care urmează după el.