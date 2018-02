iOS 11.3 este cea mai bună veste pentru posesorii de iPhone vechi

iOS 11.3 se află momentan în beta, dar cei care au avut ocazia să-l experimenteze sunt foarte încântați de faptul că un iPhone vechi a devenit mai sprinten.

În ultimele luni, Apple s-a confruntat cu o problemă importantă de imagine. După ce a ieșit la iveală faptul că gigantul american a încetinit intenționat iPhone-urile utilizatorilor, oficialii companiei s-au străduit să-și spele păcatele. Motivul oficial pentru respectivul gest a fost de a preveni închiderile bruște ale terminalelor a căror baterie era uzată. Cei mai mulți internauți au fost însă de părere că este doar o tactică de publicitate agresivă, menită să te forțeze să-ți cumperi un nou smartphone, dacă ești utilizator de iPhone vechi.

Între timp, Apple a micșorat costurile aferente înlocuirii bateriei la un service oficial de la 79 la 29 de dolari pentru fiecare model de iPhone. În același timp, a promis că în iOS 11.3 va introduce un sistem prin care vei înțelege mult mai bine în ce stadiu se află bateria aparatului tău.

Mai mult decât atât, te va lăsa să alegi dacă vrei sau nu să lași telefonul să-ți administreze frecvența de lucru a procesorului pentru a preveni închiderea aleatorie a terminalului.

Cei care au dezactivat sistemul cu pricina, s-au bucurat de un salt important în performanța aparatului. După cum se poate vedea în postarea de mai jos de pe Twitter, pe un iPhone 6 Plus, Filipe Esposite de la iHelpBR a sărit de la 1306 puncte în Geekbench Single Core la 1510 puncte.

În testul multi-core, diferența a fost și mai mare, de la 2247, la 2621. Este important de reținut că aceste teste au fost realizate cu o versiune beta de iOS 11.3 și nu este exclus ca diferențele ce vor putea fi observate cu versiunea finală a aceluiași sistem de operare să fie diferite.

My iPhone 6 Plus benchmarks with and without the performance reduction. iOS 11.3 really brings back the original speed. pic.twitter.com/PrjIIa7XLb

— Filipe Espósito  (@filipekids) February 12, 2018