Incendiul din Londra a pornit din prostia de-a arunca în foc un telefon

Mai mult de zece persoane au fost rănite din cauza unei explozii din timpul unei sărbători evreiești. Martorii spun că incendiul a izbucnit din cauza unui telefon.

Sute de londonezi au participat în noaptea de 2 mai la un foc de tabără organizat în cadrul sărbătorii evreiești Lag BaOmer din Stamford Hill. Aproximativ zece persoane, printre care și copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost efectuate la fața locului, din cauza rănilor provocate de explozie, majoritatea pe față.

Deși nu se știe cauza exactă a incidentului, martorii spun că totul a plecat de la un telefon aruncat de rabin în focul de tabără. Alți martori declară că ar fi vorba de mai multe telefoane, nu doar de unul singur.

„Zece persoane au suferit răni minore în urma unui incendiu, care a avut loc în Stamford Hill, unde credincioșii evrei au celebrat Lag BaOmer”, a declarat poliția Hackney pe Twitter. „Nu s-au raportat acuzații penale și nu există nicio persoană grav rănită”.

Martorii spun că explozia a avut loc în jurul orei 22, când liderul religios – rabinul – a aruncat cel puțin un telefon mobil în foc. Asta pentru că a vrut să atragă atenția credincioșilor asupra efectelor negative ale smartphone-urilor fără de care oamenii nu mai pot sta.

Când focul de tabără a fost aprins, explozia s-a produs. Autorităților nu le este încă clar dacă telefoanele au declanșat explozia sau combustibilul folosit pentru aprinderea focului.

Lag Baomer sau Lag Ba’omer este o sărbătoare evreiască, prăznuită în a 33-a zi a numărătorii Omerului, în ziua de 18 a lunii ebraice Iyar. În calendarul gregrian LAg Baomer cade, de obicei, în luna mai.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) 2 mai 2018