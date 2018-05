Top telefoane cu Android în 2018: Samsung, OnePlus, Huawei și nu numai

Dacă vrei un top telefoane după lansările de până acum din 2018, uite-l aici. Am ales de la Samsung, OnePlus, Huawei și nu numai.

Apple lansează în toamnă și lansează puține telefoane. Samsung, Huawei, dar și alții sunt ceva mai grăbiți și lansează mai mult. Sigur, au câte un smartphone de vârf și restul mai ieftine. Așa că am redus acest top telefoane la Android să vezi ce-i mai bun în 2018. Unele modele au fost lansate în 2017, dar încă au rămas prea bune ca să fie ignorate.

Top telefoane cu Android de la Samsung

De la Samsung sunt, evident, două modele: Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus. Până anul acesta nu era mare diferență între cele două versiuni, doar că în 2018 s-a gândit compania să le diferențieze prin cameră. Astfel, acolo unde Galaxy S9 are o singură cameră cu diafragmă variabilă, Galaxy S9 Plus are două. Camera duală a debutat pe Galaxy Note 8, dar a fost îmbunătățită pentru modelele din 2018.

Altfel, ca specificații, ambele Samsung Galaxy S9 au ecrane Infinity S-AMOLED curbate (5,8 inci, respectiv 6,2 inci), procesoare Exynos cu opt nuclee (pentru România), sunt rezistente la apă, pot fi încărcate wireless și au încărcare rapidă. Stocare este de 64, 128 și 256 GB, doar că Galaxy S9 Plus are 6 GB de RAM, pe când celălalt model are 4 GB. Bateriile sunt de 3.000 mAh, respectiv 3.500 mAh.

OnePlus 6 intră lejer într-un top telefoane cu Android

OnePlus 6 e proaspăt lansat și deja vine cu o veste bună: Google a anunțat că pe acesta poate fi instalat Android P în beta. Asta înseamnă că te poți bucura de noul sistem de operare Android înaintea altora. Spre deosebire de modelele din 2017, designul e mai bun, calitatea materialelor asemenea și rezistă la apă și praf.

Ca specificații, OnePlus 6 va fi disponibil în mai multe versiuni (din 22 mai, respectiv 5 iunie). astfel, există un model cu 6 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Și mai există încă două cu 8 GB de memorie RAM si 228 sau 256 GB spațiu de stocare. Ecranul este un Full HD+ 19:9 (are crestătură în partea de sus), camera foto este de 16 megapixeli acompaniată de una de 20 megapixeli, iar bateria este de 3.300 mAh. Procesorul e un Snapdragon 845 de la Qualcomm și rulează OxygenOS, o versiune puțin modificată față de Androidul oferit de Google.

Un model mai „exotic” în acest top cu telefoane Android

Essential Phone a fost promisiunea creatorului Android de-a livra un dispozitiv extraordinar, cum nu mai sunt altele. A introdus conceptul „notch” și a fost construit din materiale premium. Ca hardware, are un ecran de 5,7 inci Full HD+, folosește un procesor Snapdragon 835, rulează deja Android Oreo, dar Google a anunțat că va face parte din cele care primesc Android P în beta.

Mai are și o cameră duală de 13 megapixeli și 4 GB de memorie RAM cu 128 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.040 mAh. Cu siguranță iese în evidență, chiar dacă pe piață nu a doborât recorduri de vânzări. Dacă vrei ceva special cu Android, acesta e cel mai reușit.

LG a încercat încearcă să se remarce cu inteligența artificială

LG G7 ThinQ e o prezență nouă pe piață. Acel „ThinQ” din nume reprezintă partea de inteligență artificială din aplicațiile telefonului. Compania susține că astfel poate genera poze mai bune. Altfel, rulează tot Android Oreo cu interfața LG.

Ca hardware are un ecran de 6,1 inci 2K+, un procesor Qualcomm Snapdragon 845, 4 sau 6 GB de memorie RAM, respectiv 64 sau 128 GB spațiu de stocare. Camera foto e duală, doar că una face poze normale, iar alta cu unghi larg de captură. Are baterie de 3.000 mAh și rezistă la apă. Și da, are o crestătură în ecran.

Intră și Huawei în top, dar doar datorită camerelor foto

Despre Huawei P20 Pro nu sunt multe de zis. Are design similare iPhone X, are un ecran AMOLED de 6,1 inci și rulează Android Oreo cu interfața EMUI peste, care seamănă destul de mult cu cea de pe iPhone. Folosește procesorul Huawei, iar bateria este de 4.000 mAh. Are și 6 GB de memorie RAM cu 128 GB spațiu de stocare.

Marele avantaj al Huawei P20 Pro e ansamblul de trei camere de pe spate: 8, 20 și 40 megapixeli. Fiecare are alt rol, cum ar fi cea de 8 MP care are zoom optic, și ar trebui să genereze poze ceva mai bune decât telefoane concurente. Una dintre camere, așa cum face Huawei de ceva timp, are doar senzor monocrom pentru poze alb-negru.

Dacă acest top telefoane ar fi făcut pe baza Android, atunci Google Pixel e în vârf

Din păcate, producători ca Samsung, Huawei sau LG livrează mai lent actualizări. Dacă te interesează să ai mereu cea mai nouă versiune de android, atunci e o singură alegere: Google Pixel. Cel mai bun model e Pixel 2 XL. Are procesor Snapdragon 835, 4 GB de memorie RAM și 64 sau 128 GB spațiu de stocare. Ecranul este un P-OLED de 6 inci.

Camera foto a fost impresionantă pentru acest model. Deși e doar una singură, de 12 megapixeli, prin software replică foarte bine portretele produse de un iPhone X, de exemplu, și are o latitudine de expunere foarte bună. Altfel, telefonul mai are o baterie de 3.520 mAh și rezistă la apă și praf.