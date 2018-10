Cinci motive pentru care Motorola One este un telefon surprinzător de bun

De multe ori când se lansează telefoane și gadgeturi noi tind să devin mai entuziasmat de vârfurile de gamă. Cumva firesc, au cele mai puternice componente, cele mai bune display-uri și cele mai multe funcții. Câteodată uit de produsele care oferă exact ce trebuie, la un preț corect. Așa e Motorola One pentru care am identificat cinci puncte forte.

Motorola One este un astfel de smartphone și ar putea deveni alegerea multor români pentru un telefon de buget. Sigur, definirea unui telefon de buget se tot schimbă (Apple consideră că un telefon de buget are un preț de 750 de dolari), dar cred că acest smartphone are un preț care te va surprinde.

Am folosit noul telefon Motorola, l-am întors pe toate fețele, iar mai jos o să-ți spun cinci motive pentru care Motorola One este un telefon bun și ieftin, dar și două lucruri mai puțin bune.

Specificații : ecran de 5,9 inci HD+, procesor Snapdragon 625, 4 GB de memorie RAm, 64 GB spațiu de stocare, cameră foto de 13 MP + una de 2 MP și una de selfie de 8 MP, încărcare prin USB-C și baterie de 3.000 mAh. Rulează Android Oreo și e în programul Android One.

Preț: e, deocamdată, 1.400 de lei în Marketplace eMAG. La începutul lunii noiembrie va fi listat la Altex și Media Galaxy la 1.000 de lei.

Odată cu lansarea One în România, am vorbit și cu Răzvan Sturza, Mobile Business Group Manager România, Lenovo, ca să înțeleg căror utilizatori li se potrivește acest model. Interviul îl vezi în videoul de mai sus. Prezentarea telefonului e mai jos.

Cinci motive pentru care ai vrea Motorola One

Raportul calitate/preț este imbatabil. Telefonul va fi la Altex, printr-un parteneriat al Lenovo cu magazinul, la un preț de 1.000 de lei. De acești bani primești un display de 5,9 inci cu un raport corp display de 19:9, colțuri rotunjite, cu rame destul de înguste și ai sticlă pe față și pe spate. În trecut, pentru o asemenea construcție trebuia să scoți mai mulți bani din buzunar. Din păcate, telefonul nu se va afla la operatori.

Motorola One rulează Android One, o versiune a sistemului de operare al Google menit pentru telefoanele care nu au cele mai puternice componente. Sistemul este aproape la fel ca cel găsit pe telefoanele Pixel. Asta înseamnă că telefonul tău va primi timp de trei ani actualizările de securitate și actualizări la noile versiuni ale Android timp de doi ani.

Motorola One vine cu Android 8, dar ar trebui să treacă curând la Android 9 și dacă rămâi la el vei primi și Android 10 și 11, mai repede decât ca alții.

Spațiu de stocare nelimitat pentru imagini și videoclipuri, pentru că are Android One. Dacă o să cumperi acest telefon, primești spațiu nelimitat pentru fotografii și clipuri video. Așa nu te mai stresezi că nu ai spațiu și poți să faci câte fotografii vrei.

Autonomie bună dată de combinația: ecran HD+, baterie de 3.000 mAh și o încărcare rapidă de 15 wați. Cât de mult te ține bateria ține de la caz la caz. Eu nu am avut probleme cu telefonul Motorola și am putut să-l folosesc într-un ritm intens/moderat timp de o zi. Autonomia o poți duce la o zi și jumătate dacă nu exagerezi cu butonarea.

Seriozitatea brandului trebuie luată în calcul. Da, Lenovo e din China, dar spre deosebire de alte branduri similare, fără distribuție în România, la acest capitol ești mai câștigat. Dacă se defectează știi măcar că o să ți-l repare sau ți-l înlocuiește cineva.

Înainte să alergi să cumperi telefonul ăsta trebuie să știi două lucruri: ecranul nu este fantastic (are rezoluție HD+) și mai este și crestat în partea de sus, iar telefonul nu este teribil de performant. Nu este cel mai luminos display și nu are nici cele mai bune unghiuri de vizualizare, dar este îndeajuns de competent pentru utilizarea zilnică.

Procesorul Snapdragon 625 alături de cei 4 GB memorie RAM asigură o performanță satisfăcătoare și nu ar trebui să ai probleme cu aplicațiile uzuale, dar unele jocuri și unele aplicații se vor mai „agăța” în momentele grele.