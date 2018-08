Moto z3 play este cel mai nou telefon lansat de Motorola cu care vrea să te convingă că merită atenția ta. L-am testat ca să-ți zic ce are de oferit.

Smartphone-ul are un design clasic, un dreptunghi cu colțuri rotunjite, destul de subțire și plăcut de ținut în mână. Senzorul de amprentă al telefonului nu se află nici pe spate, nici în față, ci pe partea din stânga, la fel ca la unele telefoane Sony.

Preț: Motorola moto z3 play e disponibil în România la un preț recomandat de 2.000 de lei. La ora publicării articolului, Orange îl avea deja în ofertă.

Amplasarea în această zonă mi se pare potrivită și poți debloca foarte ușor telefonul cu degetul mare de la mâna dreaptă sau cu degetul arătător de la stânga. Deasupra senzorului se află două butoane pentru volum și pe partea dreaptă a telefonului se află butonul de pornire și oprire.

Senzorul de amprentă este plăcut e folosit, dar mi-ar fi plăcut să poată fi acționat, exact ca un buton normal.

Pe spate se află, deja celebră, cameră ieșită în suprafață, logo-ul și în partea de jos acei pini pentru conectarea modulelor modo. Per total, consider că este un telefon arătos de care să nu-ți fie rușine atunci când îl pui pe masă.

Diagonala de 6 inci a telefonului îl face potrivit pentru consum media, dar îi conferă și o lățime destul de mare, încât, de multe ori, mi-a fost dificil să-l manevrez și să scriu mesaje cu o singură mână.

Motorola moto z3 play e n telefon mid-range, dar puternic

Moto z3 play are un ecran cu o rezoluție Full HD+ (1080 x 2160 pixeli), rulează Android 8.1, are 4 GB RAM, un spațiu de stocare de 64 GB, extensibil până la 512 GB cu un card microSD, un procesor grafic Adreno 509, iar toate aceste lucruri sunt suținute de un procesor Snapdragon 636 1.8 Ghz.

Aceste caracteristici tehnice dezvăluie un telefon de mijloc care în urma testării s-a dovedit destul de capabil pentru toate aplicațiile uzuale și cam pentru toate jocurile din Google PlayStore.

Cu moto z3 play poți să te aștepti să rulezi fără probleme Facebook, Messenger, Whatsapp, Maps și așa mai departe și eu nu am întâmpinat probleme de funcționare în perioada de testare. La acest lucru contribuie și faptul că telefonul rulează Android curat, fără alte aplicații inutile.

Când vine vorba de jocuri, lucrurile stau bine, dar să nu vă așteptați să puteți juca jocuri cu cerințe ridicate la o grafică detaliată. Chiar și așa, am reușit să joc PUBG, Asphalt 9 Legends sau Darkness Rises ( toate pe setări grafice medii) fără probleme. Cursele de Asphalt au fost fluide și nu am sesizat niciodată ca jocul să se „agațe”.

Atunci când am trecut pe setările grafice ridicate se pot observa câteva poticniri ale telefonului, dar nimic grav.

Dacă te interesează și câteva date concrete trebuie să știi că moto z3 play a obținut, în medie, un punctaj de 110.000 de puncte pe AnTuTu.

Geekbench i-a acordat un punctaj de 1.294 pentru single-core și 4.877 pentru multi-core, iar la categoria compute telefonul a obținut un scor de 4.458 de puncte.

Ca să-ți faci o părere despre aceste scoruri trebuie să știi că Samsung Galaxy S8 are un punctaj de 6.472 la categoria multi-core, iar Google Pixel 2 a obținut 6.211 de puncte. În același timp, vorbim și de o diferență de preț semnificativă între modelul testat și cele enumerate mai sus.

Ecranul lui moto z3 play este un S-AMOLED care redă imagini frumoase, culori corecte și are unghiuri de vizibilitate foarte bune. Pe lângă utlilizarea obișnuită, m-am jucat câteva ore și am văzut și vreo patru-cinci episoade din serialul The Alienist și am fost mulțumit de modul în care s-a comportat telefonul.

Totuși, mi-ar fi plăcut ca ecranul telefonului să fie puțin mai luminos. În unele zile însorite (așa de rare cât sunt vara asta) mi-a fost greu să disting informațiile de pe ecran.

Cei care sunt fani ai modului de navigare al iPhone X trebuie să știe că pot naviga într-un mod similar și pe moto z3 play.

Astfel, dacă dorești, poți renunța la cele trei butoane în favorea unui singur buton. Apoi dacă glisezi spre stânga atunci vei merge în ecranul anterior, dacă dai în dreapta se deschide sertarul cu aplicații deschise, iar dacă apeși pe buton revine pe ecranul principal. Sistemul este ușor de folosit și l-am preferat în dauna celor trei butoane clasice.

Motorola moto z3 play are însă o performanță fotografică mediocră

La acest capitol vorbim de un sistem de cameră dual format dintr-un senzor de 12 megapixeli, f/1.7 și unul de 5 megapixeli (capabil de detectarea profunzimi și utilizat pentru modul portret), iar selfie-urile sunt asigurate de către un senzor foto de 8 MP f/2.2.

Fotografiile realizate de către moto z3 play sunt acceptabile. Nu o să rupi gura târgului cu niciuna dintre fotografiile realizate cu un asemenea telefon deoarece moto z3 play tinde să întunece prea mult imaginea și are probleme în a reda detaliile din zonele întunecate și din zonele prea puternic iluminate.

Telefonul reproduce corect culorile, dar tinde să accentueze prea mult detaliile din imagine, astfel încât vei vedea mici puncte în zone care nu ar trebui să fie atât de sharp, precum cerul.

Aplicația de fotografiat vine și cu câteva moduri de fotografiere: mod portret, culoare spot, panoramic sau cinemagraf. La nivelul de mijloc lucrurile stau ceva mai bine, dar și aici pot exista ipostaze în care software-ul mai dă rateuri atunci când aplică blurul.

Telefonul are un autofocus destul de bun și de rapid, dar atunci când scena pe care vrei să o fotografiezi este una aglomerată aplicația are probleme în a găsi focusul corect.

Modul de fotografiere culoare spot îți permite să păstrezi o culoare din imagine apoi să transformi orice altceva alb-negru. Ar putea fi interesant, dar nu este un mod care să fie folosit prea des. Modul de cinemagraf este ca un gif, adică o imagine statică cu un element dinamic în cadrul acesteia (o mașină pe drum).

În condiții de iluminare deficitare, fotografiile realizate de moto z3 play au destul de mult zgomot, fără să fie reținute prea multe detalii. Camera de selfie nu se descurcă mai bine și, din nou, tinde să întunece imaginea.

Pe partea de video, Motorola moto z3 play poate filma la o calitate 2.160p la 30 de cadre pe secundă și Full HD până la 60 fps. La fel ca și în cadrul imaginilor statice, și aici rezultatele sunt acceptabile. Poți face timelapse-uri sau poti filma slow motion, însă și aici am sesizat cîteva probleme de autofocus.

Baterie 2 în 1 pentru cel puțin două zile de funcționare

Bateria de 3000 mAh asigură o autonomie de o zi în cazul meu (Facebook, Instagram, fotografii și browsing). Nu am oprit niciodată internetul și am avut mai tot timpul Wi-Fi-ul și bluetooth-ul activat, cu luminozitatea setată pe auto.

După 24 de ore de utilizare, mai aveam 20%, ceea ce în opinia me este destul de bine. Ar fi fost binevenită o baterie de 3500 sau chiar de 4000 mAh, având în vedere că este un telefon destul de mare, 6 inci.

Avantajul lui moto z3 play este că vine în cutie cu un modul moto de baterie externă de 2.200 mAh care-ți mai poate asigura încă o zi de funcționare. Astfel, împreună ai putea avea vreo două zile de utilizare fără să fii nevoit să-l încarci, iar atunci când o faci nu trebuie să le pui la încărcat separat.

Bateria externă nu încarcă foarte rapid telefonul, dar măcar ai siguranța că nu rămâi fără baterie și nici nu-ți bați capul cu cabluri. De exemplu, am urmărit un episod de 45 de minute dintr-un serial și modulul a încărcat telefonul de la 60 la 80%, consumându-se aproape 50% din baterie.

Moto z3 play are funcția de turbo charging ceea ce înseamnă că în 30 de minute se încarcă până la 50%, iar pentru o încarcare completă trebuie să ții telefonul în priză două ore. De asemenea, modulul baterie se încarcă și el tot cam în două ore. Deci patru ore de priză pentru două, poate trei zile de utilizare.

Trebuie să știți că acest telefon nu are mufă audio și dacă vrei să asculți la căștile, pe care Moto ți le oferă, trebuie să folosești un adaptor pe care producătorul îl include în cutie. În cazul moto z3 play nu a fost o mare problemă pentru că, în opinia mea, lipsa unei mufe audio înseamnă că nu poți asculta în timp ce încarci telefonul, dar aici nu este cazul. Poți folosi modulul de baterie și să folosești căștile în același timp.

Am fost plecat într-o excursie și am avut z3 play cu mine și niciodată nu mi-a fost teamă că o să rămân fără baterie, mai ales că eram în „tourist mode”, adică foarte multe poze și publicat pe internet.

Moto mods, idee inovatoare, execuție sub așteptări

Alte moduri moto pe care am vrut să le testez cu acest smartphone a fost Moto Insta-Share projector și moto insta-share printer. Primul este un proiector care redă imaginea de pe ecranul smarpthone-ului, ceea ce ar transforma telefonul într-o unelată pentru prezentări sau pentru vizionat filme. Proiectorul transformă o suprafață plană într-un ecran de până la 70 e inci. Ideea este bună, dar execuția nu chiar.

Imaginea redată pe perete nu este una foarte bună în timpul zilei și lipsesc detaliile dacă îndepărtezi prea mult smartphone-ul de suprafața pe care redai imaginea. Pentru un nivel de detalii bun trebuie să proiectezi imaginea atunci când afară nu este o lumină puternică sau noaptea. Atunci chiar poți să vezi un clip de pe YouTube sau o prezentare în PowerPoint.

Apropo de prezentare, telefonul te-ar putea scăpa de nevoia de a utiliza un laptop pentru a face prezentările dar trebuie să te asiguri că este destul de întuneric în încăpere pentru ca textul să fie vizibil.

Un alt aspect pe care trebui să-l ai în vedere este faptul că proiectorul trebuie încărcat și cel mai probabil nu vei putea vedea un film de două ore înainte ca bateria proiectorului să necesite încărcare. Am văzut un film de 100 de minute și ultimele 20 de minute le-am văzut cu proiectorul conectat la priză.

Insta-share printer este un mod care-ți transformă telefonul într-un aparat foto polaroid. Faci poza, o retușezi apoi alegi să printezi și în câteva zeci de secunde imaginea apare pe hârtie. Din nou, o idee cool, dar o execuție proastă.

Modulul pe care l-am avut în teste a scos imagini sub orice critică și, cel mai probabil, nu a funcționat foarte bine deoarece tonurile de piele erau verzi, iar culorile peisajului erau și ele alterate. Sper ca modulul care ajunge în mâinile clienților să fie mul mai bun decât ceea ce am avut eu.

Moto z3 play este genul de smartphone care mie îmi place. Este destul de arătos, cât să te mândrești cu el, are o autonomie a bateriei bună (mai ales cu moto mods), este destul de performant cât să nu te enerveze când sari dintr-o aplicație în alta și nu are un preț prea mare.