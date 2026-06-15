Se construiesc noi locuințe ANL. Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026, cine beneficiază de apartamente
Accesul la o locuință rămâne una dintre cele mai importante preocupări pentru numeroși români, iar programele dezvoltate prin Agenția Națională pentru Locuințe vor continua și în anul 2026. În ședința de vineri, Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru anul viitor, stabilind resursele financiare necesare atât pentru funcționarea ANL, cât și pentru continuarea proiectelor aflate deja în desfășurare și lansarea unor noi investiții.
Buget de peste 2 miliarde de lei pentru investiții în locuințe
Cea mai mare parte a fondurilor prevăzute pentru anul 2026 este destinată investițiilor. Potrivit documentului aprobat de Executiv, cheltuielile totale estimate ajung la 2,136 miliarde de lei credite de angajament și 405,6 milioane de lei credite bugetare.
Din totalul sumelor alocate, investițiile însumează 2,099 miliarde de lei credite de angajament și 372,9 milioane de lei credite bugetare. Resursele provin atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii ale instituției.
Mai exact, 1,808 miliarde de lei credite de angajament și 181,878 milioane de lei credite bugetare sunt asigurate de la bugetul de stat. În același timp, alte 291 de milioane de lei credite de angajament și 191 de milioane de lei credite bugetare provin din sursele proprii ale ANL.
Guvernul precizează că aceste fonduri sunt necesare pentru continuarea contractelor deja existente, dar și pentru dezvoltarea unor noi proiecte de locuințe de serviciu și pentru programele realizate cu finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Documentul poate fi consultat AICI.
Cine beneficiază de programele ANL în 2026
Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, Agenția Națională pentru Locuințe va continua și în 2026 programele dedicate construirii de locuințe pentru tineri, locuințe sociale destinate comunităților vulnerabile și locuințe de serviciu pentru diferite categorii profesionale.
Instituția funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării și se finanțează integral din venituri proprii. Rolul acesteia este administrarea resurselor financiare utilizate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și extinderea locuințelor, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.
Pentru susținerea programelor „Construirea de locuințe pentru tineri în regim de închiriere”, „Locuințe sociale pentru comunitatea de rromi” și „Construcția de locuințe de serviciu”, sunt prevăzute de la bugetul de stat fonduri în valoare de 181,878 milioane de lei.
Venituri estimate la peste 405 milioane de lei
Pentru anul 2026, ANL estimează venituri totale de 405,619 milioane de lei. Acestea provin din mai multe surse, printre care activități și servicii prestate, chirii și comisioane, plasamente financiare, dobânzi, recuperarea investițiilor, vânzarea locuințelor și fondurile primite de la bugetul de stat pentru programele de locuințe.
Instituția estimează, de asemenea, venituri de 8,3 milioane de lei din plasamente financiare și din dobânzile aferente creditelor acordate. În prezent, ANL are în derulare 90 de credite acordate din surse proprii.
Totodată, documentul arată că instituția dispune de un excedent de 585,226 milioane de lei provenit din anii anteriori. Acesta include sume rezultate din vânzarea locuințelor pentru tineri, dar și venituri proprii obținute din dobânzi și rambursări de credite.
Peste 120 de milioane de lei estimate din vânzarea locuințelor
O componentă importantă a veniturilor prognozate pentru anul viitor este reprezentată de valorificarea locuințelor construite prin programele ANL.
Instituția estimează încasări totale de 120,642 milioane de lei din vânzarea locuințelor pentru tineri și din recuperarea investițiilor realizate prin chirii.
Conform estimărilor prezentate în documentul aprobat de Guvern, ANL are în vedere vânzarea a 290 de unități locative construite din surse proprii sau din credite bancare, operațiune care ar urma să aducă încasări de 36,25 milioane de lei.
În plus, sunt estimate venituri de 26,24 milioane de lei din vânzarea a 1.152 de locuințe prin plata în rate. Alte aproximativ 34,15 milioane de lei sunt prognozate din contractele de vânzare în rate încheiate în perioada 2014-2025.
La acestea se adaugă încă 24 de milioane de lei provenite din recuperarea investițiilor prin chirii.
Fonduri și pentru funcționarea instituției
Pe lângă investițiile în programele de locuințe, bugetul aprobat include și sumele necesare funcționării instituției.
Cheltuielile de personal sunt estimate la 13,211 milioane de lei. Organigrama ANL cuprinde 169 de posturi aprobate, dintre care 103 sunt ocupate, 6 sunt temporar vacante, iar 66 sunt vacante.
Documentul prevede menținerea salariilor de bază la nivelul lunii decembrie 2025. De asemenea, sporul pentru condiții vătămătoare rămâne plafonat la 300 de lei brut lunar. Angajații eligibili vor beneficia de indemnizație de hrană și de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei.
În ceea ce privește bunurile și serviciile, cheltuielile estimate ajung la 4,797 milioane de lei și includ costuri pentru utilități, carburanți, telecomunicații, reparații și alte cheltuieli administrative.
Prin hotărârea adoptată de Guvern, sunt stabilite astfel resursele financiare necesare pentru continuarea programelor de locuințe derulate de ANL și pentru funcționarea instituției pe parcursul anului 2026.