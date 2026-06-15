Se construiesc noi locuințe ANL. Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026, cine beneficiază de apartamente

Din totalul sumelor alocate, investițiile însumează 2,099 miliarde de lei credite de angajament și 372,9 milioane de lei credite bugetare. Resursele provin atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii ale instituției.

Mai exact, 1,808 miliarde de lei credite de angajament și 181,878 milioane de lei credite bugetare sunt asigurate de la bugetul de stat. În același timp, alte 291 de milioane de lei credite de angajament și 191 de milioane de lei credite bugetare provin din sursele proprii ale ANL.

Guvernul precizează că aceste fonduri sunt necesare pentru continuarea contractelor deja existente, dar și pentru dezvoltarea unor noi proiecte de locuințe de serviciu și pentru programele realizate cu finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Documentul poate fi consultat AICI.

Cine beneficiază de programele ANL în 2026

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, Agenția Națională pentru Locuințe va continua și în 2026 programele dedicate construirii de locuințe pentru tineri, locuințe sociale destinate comunităților vulnerabile și locuințe de serviciu pentru diferite categorii profesionale.

Instituția funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării și se finanțează integral din venituri proprii. Rolul acesteia este administrarea resurselor financiare utilizate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și extinderea locuințelor, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.

Pentru susținerea programelor „Construirea de locuințe pentru tineri în regim de închiriere”, „Locuințe sociale pentru comunitatea de rromi” și „Construcția de locuințe de serviciu”, sunt prevăzute de la bugetul de stat fonduri în valoare de 181,878 milioane de lei.