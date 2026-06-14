Un colț de Rai din Italia încearcă să atragă locuitori noi. Ce primesc cei care se mută în acest sat medieval
În timp ce multe comunități mici din zonele montane ale Italiei se confruntă cu scăderea numărului de locuitori, unele autorități locale caută soluții pentru a reda viață localităților afectate de depopulare. Printre acestea se numără și Santo Stefano di Sessanio, un sat medieval din regiunea Abruzzo, care a lansat un program destinat persoanelor dispuse să se stabilească aici pe termen lung. Inițiativa vine cu beneficii financiare importante și urmărește revitalizarea comunității locale.
Un program creat pentru a aduce locuitori noi în sat
Santo Stefano di Sessanio este situat la aproximativ 1.300 de metri altitudine și este cunoscut pentru peisajele montane impresionante și pentru aspectul său medieval bine conservat. Străzile pietruite, casele vechi și piețele liniștite contribuie la imaginea unei localități care pare desprinsă din alte vremuri.
Dincolo de farmecul său vizual, satul se confruntă însă cu o problemă comună multor localități mici din Italia: plecarea tinerilor și îmbătrânirea populației. În aceste condiții, menținerea serviciilor locale devine din ce în ce mai dificilă.
Pentru a contracara acest fenomen, autoritățile au pus la punct un program care nu are ca obiectiv atragerea turiștilor, ci a unor persoane care să aleagă să trăiască efectiv în comunitate și să contribuie la dezvoltarea acesteia pe termen lung.
Sprijin financiar și chirie simbolică pentru cei care se stabilesc aici
Oferta propusă de autoritățile locale este mai generoasă decât multe dintre inițiativele similare lansate în alte sate italiene.
Persoanele acceptate în program pot beneficia de o locuință oferită cu chirie simbolică și de un sprijin financiar anual de până la 8.000 de euro. Acest ajutor este acordat pe o perioadă de trei ani.
În plus, există posibilitatea obținerii unei finanțări unice de până la 20.000 de euro pentru înființarea unei afaceri în localitate. Astfel, valoarea totală a sprijinului poate ajunge aproape de 44.000 de euro.
Suma finală acordată depinde însă de respectarea unor condiții stabilite prin program, inclusiv de durata șederii în localitate și de planul de activitate prezentat de candidați.
Scopul principal al acestei inițiative este ca satul să își recapete dinamismul economic și social, prin dezvoltarea magazinelor, atelierelor, localurilor și a altor activități care să susțină viața comunității.
Cine poate aplica pentru această oportunitate
Programul este destinat în principal persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani care sunt dispuse să locuiască în Santo Stefano di Sessanio pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.
Oportunitatea nu este rezervată exclusiv cetățenilor italieni. Pot depune cereri și cetățenii Uniunii Europene, precum și persoanele care dețin un permis de ședere pe termen lung valabil în Italia.
Acest lucru înseamnă că și românii interesați de o schimbare majoră de viață pot lua în calcul mutarea în această localitate din Abruzzo, cu condiția să respecte cerințele programului și să își asume stabilirea pe termen lung în comunitate.
Afacerile care pot contribui la dezvoltarea comunității
Economia locală se bazează în principal pe turism, gastronomie, cultură și tradiții meșteșugărești. Din acest motiv, autoritățile sunt interesate de persoane care pot dezvolta activități compatibile cu specificul localității.
Printre direcțiile care pot fi luate în considerare se numără pensiunile rurale, localurile cu specific tradițional, serviciile de ghidaj turistic, organizarea de programe culturale, valorificarea produselor regionale, atelierele de artizanat sau activitățile dedicate drumețiilor și experiențelor în natură.
Autoritățile urmăresc consolidarea activităților economice care pot susține viitorul satului. Obiectivul este ca noii veniți să devină parte activă a comunității și să contribuie la menținerea vieții locale într-o așezare care încearcă să își păstreze identitatea și tradițiile.