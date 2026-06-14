Un colț de Rai din Italia încearcă să atragă locuitori noi. Ce primesc cei care se mută în acest sat medieval

Dincolo de farmecul său vizual, satul se confruntă însă cu o problemă comună multor localități mici din Italia: plecarea tinerilor și îmbătrânirea populației. În aceste condiții, menținerea serviciilor locale devine din ce în ce mai dificilă.

Pentru a contracara acest fenomen, autoritățile au pus la punct un program care nu are ca obiectiv atragerea turiștilor, ci a unor persoane care să aleagă să trăiască efectiv în comunitate și să contribuie la dezvoltarea acesteia pe termen lung.

Sprijin financiar și chirie simbolică pentru cei care se stabilesc aici

Oferta propusă de autoritățile locale este mai generoasă decât multe dintre inițiativele similare lansate în alte sate italiene.

Persoanele acceptate în program pot beneficia de o locuință oferită cu chirie simbolică și de un sprijin financiar anual de până la 8.000 de euro. Acest ajutor este acordat pe o perioadă de trei ani.

În plus, există posibilitatea obținerii unei finanțări unice de până la 20.000 de euro pentru înființarea unei afaceri în localitate. Astfel, valoarea totală a sprijinului poate ajunge aproape de 44.000 de euro.

Suma finală acordată depinde însă de respectarea unor condiții stabilite prin program, inclusiv de durata șederii în localitate și de planul de activitate prezentat de candidați.

Scopul principal al acestei inițiative este ca satul să își recapete dinamismul economic și social, prin dezvoltarea magazinelor, atelierelor, localurilor și a altor activități care să susțină viața comunității.