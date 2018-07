În 2018, mai mult ca oricând, o soluție de securitate e esențială. Pe de o parte ai nevoie contra amenințărilor clasice: viruși care distrug date, dar, mai ales, ai nevoie contra amenințărilor care ți-ar putea aduce pierderi semnificative de bani. În acest context vine și Bitdefender Total Security 2019.

În urmă cu ceva timp, Bitdefender a învățat că nu este îndeajuns să fie doar un antivirus pentru utilizatori pentru a se bucura de succes. De atunci, compania românească a adăugat tot mai multe opțiuni în soluția de securitate. Recent, a lansat noua suită de soluții de securitate cibernetică pentru 2019. Am petrecut ceva timp cu Bitdefender Total Security 2019 și l-am dat pe mâna virușilor să văd cum se descurcă. Vestea bună e că rezistă.

Ce aduce nou varianta 2019 este o opțiune numită Network Threat Prevention. Această funcționalitate trebuie să prevină exploatarea vulnerabilităților din sistemul de operare și din programe, să detecteze și să blocheze atacurile de tip brute force și botnet, dar și să oprească trimiterea datelor sensibile în formă clară prin conexiuni nesecurizate.

Un alt lucru pe care-l oferă este protecție împotriva atacurilor ransomware. Acestea sunt cele care te lasă fără bani și reprezintă arma preferată a hackerilor care vor să câștige bani rapid. Amenințările de tipul acesta îți criptează datele, apoi solicită recompensă pentru acces.

În Total Security, Ransomware Remediation identifică tipurile de comportament ale amenințărilor ransomware, face copii ale fișierelor și le restaurează imediat după blocarea atacului, anulând astfel orice efect nedorit al criptării acestora. Astfel, chiar dacă „reușești” să te infectezi cu un ransomware, Bitdefender îți ține datele importante departe de-o pierdere iremediabilă.

Cum te poți proteja de viruși și atacuri cibernetice cu Bitdefender Total Security 2019

Interfața noii suite de securitate s-a schimbat puțin. În bine, aș zice, față de versiunea 2018 și în primul ecran ai Autopilotul, opțiunile de scanare, Safepay, VPN sau opțiunea de a instala Total Security și pe alt dispozitiv. Totuși, opțiunile din primul ecran pot fi schimbate în funcție de ceea ce folosești mai des și preferi să ai la-ndemână.

Modul Autopilot, pe care Bitdefender îl numește consultant personal în securitate cibernetică, monitorizează sistemul și-ți oferă sugestii și semnalează eventualele vulnerabilități. De exemplu, am primit avertizarea că parola sistemului Windows este prea slabă și că poate fi spartă ușor, dar și că ar trebui să fac un update la Firefox, deoarece am o versiune învechită.

Un alt lucru care mi-a plăcut este că acest consultant personal mi-a recomandat să activez funcția Bitdefender pentru economisirea bateriei laptopului. Astfel, blochează accesul în background al unor aplicații care ar fi consumat bateria.

Soluția de securitate a românilor a obținut rezultate foarte bune în testele realizate de companiile specializate în testarea protecțiilor împotriva virușilor, malware-urilor și atacurilor cibernetice. Am luat și eu la puricat soluția și i-am aruncat peste 30 de link-uri infectate cu malware, phishing sau ransomware. Aceasta le-a detectat pe majoritatea, doar două au trecut și au descărcat pe calculator. Au fost însă șterse rapid.

Am încercat să rulez, intenționat, malware și când sistemul antivirus era oprit (Bitdefender shield) și a detectat că se întâmplă ceva ciudat. A oprit procesul. Am încercat să copiez viruși de pe un stick și soluția a detectat problemele. În plus, am rulat și programul RanSim, care simulează atacuri ransomware, și programul Bitdefender a detectat cu succes simulările.

Nu spun că produsul Bitdefender este infailibil, dar, în perioada în care am testat-o, suita de securitate românească s-a descurcat foarte bine.

Ce mai poate face o soluție de securitate în 2018

După cum ziceam la început, Bitdefender nu mai este doar un antivirus, ci o soluție care să te protejeze de nenumăratele moduri în care poți fi atacat online. Sistemul oferă antispam, protecția rețelei, protecția unor fișiere și documente sensibile, criptare, blocarea accesului la webcam, ștergerea datelor (fără urme) a documentelor cu informații importante și chiar navigarea privată pe internet prin intermediul unui VPN.

Așadar, dacă ai anumite fișiere pe care sigur nu le-ai vrea la îndemâna oricui folosește calculatorul, le poți pune și le poți proteja cu un folder securizat. Apoi, dacă aceste date nu mai sunt necesare, le poți șterge cu opțiunea Bitdefender de document shredder.

Un lucru care mi-a plăcut în mod special este serviciul de VPN oferit de soluția dezvoltată de români. Serviciul VPN funcționează foarte bine, nu am observat scăderi semnificative ale vitezei de descărcare când l-am activat, dar este limitat la doar 200 MB/zi pentru fiecare dispozitiv și, dacă vrei mai mult trafic, atunci va trebui să plătești.

Oferta la ora publicării acestui articol este de 100 de lei pentru un an de zile și include trafic pe internet nelimitat împreună cu posibilitatea de a schimba locația de conectare folosind oricare dintre serverele disponbile. Sigur, e în funcție de nevoie. Sunt oameni care au nevoie o singură dată, sunt alții care folosesc constant.

De ce ai vrea un VPN? Pentru că vrei să fii anonim pe internet, pentru că nu ai vrea să te urmărească publicitarii cu reclamele lor sau pentru că ai vrea să ai acces la un conținut care nu este disponibil în România.

Alte lucruri utile pe care le are Total Security 2019 sunt un disk cleaner pentru situațiile când vrei să faci curat pe hard, un optimizator (șterge cache-ul browserului, repară regiștrii etc.), un program pentru optimizarea procesului de pornire a Windows și un program anti-furt cu ajutorul căruia ai putea vedea unde este dispozitivul furat.

Total Security de la Bitdefender vine și cu „portofel”

Un alt lucru pe care l-am găsit util este portofelul pentru parole: Bitdefender Wallet. Cum îi spune și numele, și funcționalitatea pe care o intuiești, îți păstrează toate parolele într-un singur loc. Când nu mai știi parola pentru un cont uitat de vremuri, poți să te uiți în portofel și astfel nu mai ești nevoit să o schimbi.

În același context, Bitdefender Total Security 2019 mai oferă și Safepay. Este o platformă prin care te asiguri că plătești în siguranță. Îți oferă un plus de siguranță când achiți diverse comenzi online și este aproape vitală mai ales când faci cumpărături de pe site-uri pe care nu le cunoști, dar care îți ridică îndoieli, sau de pe site-uri din străinătate pe care nu le-ai mai folosit.

Per total, Bitdefender Total Security 2019 este, înainte de toate, un antivirus. De la oprit amenințările informatice descărcate de pe net până la cele care caută să-ți cripteze datele, își face treaba. Apoi, este o suită software ale cărei funcții extra îți fac viața pe net ceva mai ușoară și mult mai sigură.