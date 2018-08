ASUS ZenBook 3 Deluxe – Ultrabook performant, dar sărac în porturi

Nimănui nu-i place un copil mofturos, unul căruia nu-i place aia, nu face asta și trebuie să te dai peste cap pentru a-i satisface nevoile. Așa m-am simțit și eu după două săptămâni în care am folosit doar ultrabook-ul ASUS ZenBook 3 Deluxe.

ASUS ZenBook este un ultrabook de 13 inci realizat din aliaj de aluminiu și arată foarte bine. Imediat cum îl scoți din cutie îți dai seama că ai de-a face cu un produs premium.

Laptopul pe care l-am avut în teste are o combinație de culori gri/mov ce mi-a plăcut și contrastează frumos cu marginea aurie pe care o are ecranul.

Pe spatele ecranului, în mijloc, este scris ASUS, tot cu auriu, și în jurul numelui sunt niște cercuri fine care nu se observă ușor, dar care îi dau un aspect plăcut laptopului. Oricum și din orice unghi ai privi acest laptop arată premium și poate concura cu alte notebook-uri din aceeași clasă de la Dell, HP sau Apple.

Laptopul este subțire și are o grosime de 12,9 milimetri și este destul de ușor, cântărind doar 1.1 kilograme. Interesant este că ASUS a reușit să implementeze un panou de 14 inci într-un laptop cu un corp de 13 inci, micșorând marginile ecranului. Acestea sunt de 7,46 milimetri, astfel ZenBook 3 Deluxe are un raport display/corp de 84%.

Ecranul este unul foarte bun cu un raport de contrast 1.000:1 și culorile arată bine, sunt saturate și contrastante. De asemenea, unghiurile de vizualizare bune și eranul este unul destul deluminos pentru a putea fi folosit și în bătaia directă a soarelui. L-am folosit la birou, dar și pe teren și sunt mulțumit de cum s-a comportat.

Argumentul pentru vizualizarea filmelor pe acest laptop este susținut de un sunet bun și clar emis de către cele patru difuzoare implementate pe laptop. Micuțul laptop poate umple o cameră cu sunetul pe care-l emite.

ASUS a livrat un laptop subțire, iar asta te lasă fără porturi (esențiale)

Da, este subțire, dar conectivitatea a avut de suferit din această cauză. ASUS ZenBook 3 Deluxe are două porturi Thunderbolt 3 pe partea dreaptă și un alt port USB-C și o mufă pentru căști pe partea stângă și atât.

Nu există nici măcar un port USB 3.0 pentru un mouse, nici nu mai vorbesc despre un card reader sau un port HDMI. Cele două porturi Thunderbolt 3 suportă un transfer de date de până la 40 Gbps, adică de 2 ori mai mult decât Thunderbolt 2 și de 8 ori mai rapid decât USB 3.0.

Viteză ca viteză, dar să nu ai un port USB 3.0 nu mi se pare în regulă, deoarece, dacă alegi acest laptop, ești obligat să cumperi unul sau mai multe adaptoare pentru a face lucruri normale, de bază, ca utilizarea unui mouse.

Poți apela la un mouse wireless, dar chiar și așa, dacă trebuie să folosești un stick USB trebuie să scoți un adaptor. Poate în viitor, când toate conexiunile se vor face prin USB C, acest laptop ar fi util, dar acum este o bătaie de cap.

Ce specificații a avut modelul testat

Modelul pe care l-am avut în teste este echipat cu un procesor Intel i7-7500U 2,7 GHz, 8 GB DDR3 RAM, o placă video integrată Intel HD 620 și cu un SSD Samsung de 512 GB. Nimic ieșit din comun (poate mai puțin SSD-ul). Specificații standard pentru un ultrabook.

Performanța este un tipică pentru un ultrabook. În regim de utilizare normală, browsing, editare de texte, poze, Excel etc. nu ar trebui să ai probleme cu un astfel de dispozitiv. Eu l-am folosit și la muncă și în timpul liber și nu am sesizat nicio problemă de funcționare.

Am editat editat 77 de fotografii high-resolution cu Lightroom peste care am aplicat aceeleași setări și filtre apoi le-am exportat și le-am micșorat. Această sarcină nu i-a dat bătăi de cap și toată operațiunea a fost gata în câteva minute. Am încercat și câteva joculețe și totul a fost OK.

Am rulat și câteva teste de benchmarking pe laptop și am obținut rezultate satisfăcătoare. Pe PCMark 10 am obținut un scor de 3161, cu 18% mai bun decât scorul obținut de un PC dedicat muncii de birou.

Novabench i-a acordat sistemului un scor de 1078, iar Sisoftware Sandra a notat ASUS ZenBook cu 1,130 de puncte, adică mai puțin decât un HP EliteBook 830 G5 (1,610 puncte), Dell Latitude 7390 (1,320 de puncte), dar mai mult decât Acer Aspire A515 (960 de puncte). Toate aceste modele au 8GB RAM și vin cu procesor i5 8250 și i5 8350.

Așadar, procesorul este capabil de multitasking, cei 8 GB RAM sunt îndejauns deocamdată, iar placa video îndeajuns de competentă pentru a realiza sarcinile obișnuite și în a rula jocuri fără cerințe mari.

Pentru că îmi câștig pâine apăsând pe taste în fiecare zi și pentru că imi ajung pe mâini destule laptopuri sunt un cunoscător al tastelor și un critic, poate nedrept câteodată, al tastaturilor. Experiența de tastare cu ASUS ZenBook 3 Deluxe este așa și așa.

Mi-a plăcut că tastele sunt late și astfel poți să tastezi confortabil, fără să-ți faci griji că ratezi vreuna. Pe de altă parte, tastele sunt destul de subțiri și tari.

Legat de mousepad, pot să zic că este unul destul de bun, degetele se scurg ușor pe suprafață și timp de o săptămână, cât am folosit doar padul, nu am întâminat dificultăți în utilizare.

Autonomia ar trebui să fie senzațională. Ar trebui

Un alt lucru despre care trebuie să vorbim este autonomia bateriei. Nici aici nu am simțit că laptopul s-ar fi descurcat prea bine. Producătorul susține o autonomie de până la 12 ore de utilizare, totuși în lumea reală lucrurile stau puțin diferit.

Modelul testat a funcționat două ore și jumătate, poate trei ore, cu luminozitatea 100%, iar ritmul de lucru a fost compus din browsing cu Chome (10-20 de taburi deschise) și cu unu-două documente Word. Dacă scazi luminozitatea la 50% și treci pe modul de economisire al bateriei atunci durata de viață a bateriei ajunge undeva pe la patru ore de autonomie (nivel similar de utilizare).

Am lăsat laptopul să ruleze trailere pe YouTube (Full HD), cu nivelul de luminozitate la maximum, și autonomia bateriei a fost de trei ore și vreo 45 de minute. Mi-aș fi dorit o autonomie mai mare, dar măcar este bine că se încarcă repede (50% în 30 de minute). Pentru o încărcare completă toată treaba dureză cam o oră și jumătate.

Așadar, pentru o zi de muncă ai nevoie de cel puțin două încărcări. Măcar încărcătorul nu este greu și nu trebuie să cari o cărămidă după tine.

Sistemul de răcire este de cele mai multe ori unul eficient, însă am întâlnit și situații în care laptopul se încingea nexplicat de mult, având în vedere că nu-l forțam. De asemenea, în acele situații și cooler rulează cu viteză și poate deveni zgomotos.

E clar. ASUS ZenBook 3 Deluxe este un laptop elegant și compact ce poate fi transportat ușor și oferă o performanță bună, însă este greu de recomandat din cauza lipsei porturilor și a autonomiei bateriei mediocre.