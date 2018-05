Archos Diamond Omega este un telefon care tinde spre gama premium, cel puțin prin specificații. Nu reușește să fie în totalitate așa.

Din capul locului trebuie să știi că Archos Diamond Omega nu este ceea ce pare. Deși arată ca un telefon premium și are configurații de top în interior, să nu ai așteptări prea mari de la el. Însă, cu un design care combină eleganța și duritatea, Archos te-ar putea atrage măcar prin performanțele hardware.

După cum scrie și pe spate, Archos este realizat de Nubia, care e un sub-brand al ZTE. La prima vedere, telefonul se prezintă bine și vei fi curios să vezi ce poate face. Ca preț, în România a intrat la 2.300 de lei și măcar primești 8 GB de memorie RAM de banii aceștia.

Archos Diamond Omega e un telefon robust, dar fără mufa pentru căști

În cutia compactă o să găsești, bineînțeles, telefonul, apoi acumulatorul și cablul USB, cu mufă tip C, precum și o pereche de căști in-ear, cu jack de 3,5 mm. Întrucât Archos nu are un astfel de slot pentru căști, în cutie vei mai găsi un adaptor USB-C.

E destul de ciudat să găsești în cutie căști de acest tip, în condițiile în care telefonul n-are mufă jack. Pachetul mai conține și cheia pentru slotul dual SIM.

Când vine vorba de design, totul ține de gusturi. Unora s-ar putea să le placă forma pătrățoasă a lui Archos. Pe față și pe spate are sticlă și nu alunecă prea ușor din mână datorită unei margini metalice pe care n-ai cum să nu o simți. Îți cam zgârie palma.

E un design puțin spartan, nu e cel mai subțire telefon din câte există și e destul de greu. Vara, în buzunarul unor haine lejere, o să-l simți aproape ca pe o cărămidă. De altfel, el e destul de rezistent, mai ales pe margini, unde se spune că telefoanele au cel mai mult de suferit în timpul loviturilor.

Ce specificații are Archos Diamond Omega

Unul dintre atuurile lui Archos este mărimea ecranului. Diagonala de 5,73 inci cu rezoluție Full HD+ și raportul aspect de 17:9 or să te încânte, dar displayul este un simplu IPS LCD. Privit din unghiul potrivit, redă culori vibrante, dar fundalurile închise nu mai au aceeași calitate vizuală când privești ecranul din alte unghiuri.

La acest capitol, pot spune că sunt telefoane de doar 700 de lei care au un ecran LCD mult mai bun.

Archos e echipat cu procesor octa-core Snapdragon 835, are memorie RAM de 8 GB, ceea ce-l face destul de rapid, și memorie de stocare de 128 GB, la care poți, desigur, să adaugi și card de memorie.

Rulează cu Android 7.1 Nougat și pot spune că se mișcă foarte bine. Am testat câteva aplicații care consumă multe resurse de sistem și n-a clacat. Rulează, de exemplu, Google Earth fără probleme, la fel și jocuri mari, precum NFS No Limits, iar viteza de descărcare și instalare a aplicațiilor este cel puțin mulțumitoare. Cei 8 GB de RAM își fac bine treaba. Nu-ți face mari speranțe că va primi Oreo prea curând.

Un alt aspect lăudabil este că telefonul nu se încinge atunci când e suprasolicitat. Chiar și într-un mediu călduros, de peste 23 de grade, temperatura rămâne oarecum constantă, nu îți dă impresia că o să-ți explodeze în mână.

Archos Diamond Omega are camere duale atât pe spate, cât și pe față. Camera duală principală e prevăzută cu senzori de 12 megapixeli (f/1.8), respectiv 23 megapixeli cu f/2.0. Are funcție de autofocus prin detecție de fază, dual-LED flash, zoom optic 2x, HDR, panorama, filmează la 2160p cu 30 fps sau la 1080p cu 60 fps.

Camera principală este poziționată în colțul din stânga sus, mai departe de senzorul de amprentă. Eu consider că această dispunere e utilă pentru că nu riști să atingi camera atunci când vrei să deblochezi telefonul prin senzor.

Camera duală secundară are senzori de 5 megapixeli cu f/2.2. Toate camerele dau rezultate foarte bune în condiții de lumină scăzută, dar camera secundară nu scoate imagini fenomenale, chiar dacă are o deschidere mare a diafragmei.

Măcar n-are bloatware și autonomia e rezonabilă

În ceea ce privește bateria, are capacitate mare, de 3.100 mAh și face față unei utilizări intense pe toată durata unei zile. Eu am jucat aproape o oră NFS No Limits pe când nivelul bateriei era undeva pe la 80% și pot spune că nu a consumat mai mult de 12-13%.

Principalele aplicații preinstalate sunt cele Google, după cum te-ai fi așteptat – Căutare Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Google Play, Drive, Play Music, Duo, Photos.

Nu există bloatware, ceea ce e bine. Ți-l poți configura cum vrei, fără să pierzi timp cu dezinstalarea aplicațiilor inutile.