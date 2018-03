Care versiune de Samsung Galaxy S9 Plus este mai rapidă: Exynos versus Snapdragon

Samsung Galaxy S9 Plus este disponibil în mai multe variante dotate cu procesoare diferite. Cei de la PhoneBuff au realizat un test comparativ între ele pentru a vedea care este mai rapidă.

La prima vedere, ai fi tentat să crezi că poți achiziționa noul S9 în două variante, standard și Plus. În practică, atât Samsung Galaxy S9, cât și Samsung Galaxy S9 Plus se comercializează cu două soluții de procesare. În funcție de zona în care te afli pe mapamond, vei avea acces la o iterație cu un SoC Exynos 9810 sau Snapdragon 845. Ca referință, în cea mai mare parte a globului, se vinde modelul cu procesorul proprietar Samsung. În America de Nord și China, nu vei găsi decât un Samsung Galaxy S9 sau S9 Plus cu Snapdragon 845 de la Qualcomm.

În anii trecuți, cei de la Samsung au mai utilizat această rețetă pentru realizarea de versiuni diferite ale smartphone-urilor lor de top. În practică, diferențele de performanță între ele erau inexistente. Din păcate, se pare că în 2018 s-ar putea să simți un mic avantaj dacă ai ocazia să pui mâna pe un Samsung Galaxy S9 Plus cu un Snapdragon 845. Aceasta este concluzia aparentă a clipului disponibil mai sus.

Noul test respectă o rețetă consacrată de PhoneBuff în ultimii ani. Practic, sunt deschise și închise o serie stufoasă de aplicații pe ambele smartphone-uri. Apoi, aceleași aplicații sunt redeschise ca un test pentru memoria RAM de la interior. În primul ciclu de teste, modelul Samsung Galaxy S9 Plus dotat cu procesor Snapdragon 845 a ieșit câștigător cu aproximativ 11 secunde. După al doilea ciclu de teste, același smartphone și-a păstrat poziția de lider.

Acesta este un rezultat destul de ciudat. În mod uzual, te-ai fi așteptat ca versiunea cu procesorul proprietar al Samsung să iasă fruntașă. Se pare însă că optimizările software pe care au încercat să le facă sud coreenii nu țin loc de performanță brută.