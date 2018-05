De ce Google Maps are probleme grave pe noile telefoane Huawei

Dacă-ți plac noile telefoane Huawei și ești și fericitul posesor al unuia, s-ar putea să fi descoperit că pe anumite modele nu funcționează Google Maps.

Este o problemă pe care au semnalat-o câțiva utilizatori pe Twitter. Nimeni nu a oferit momentan o explicație pentru această disfuncționalitate, dar ea poate fi întâlnită pe anumite modele mai noi de la Huawei și pare să fie legată de aplicația Google Play.

Primele aplicații afectate sunt cele care se bazează pe Google Maps, cum ar fi Uber. când încerci să deschizi aplicația, apare mesajul de eroare: „Google Play Services are updating”.

Hey @UberINSupport I cannot book any rides due to an error „Google Play Services are updating”.. Tried uninstalling and reinstalling Uber app, updated all Google Play apps but that error is still persisting.. Please fix this at the earliest.. pic.twitter.com/9krF2Fv7fj

— Captain Jack Sparrow (@why1stherumg0ne) May 14, 2018