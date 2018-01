Cred că ai multe exemple în jur de bătrâni care încearcă să țină pasul cu tehnologia, lucru care îi fac savuroși. Ca în imaginile astea, de exemplu.

Fiecare dintre noi are o bunică, o mătușă sau măcar un vecin care ne-a rugat măcar o dată să-l ajutăm să folosească o aplicație de pe telefon. De la: „cum trimit un mesaj?” până la „îmi setezi și mie ora?”, exemple tot există. Unele sunt mai amuzante și mai drăgălașe decât altele. E drept, ei au avut un start mai greu în această eră a tehnologiei, în timp ce unii dintre noi ne-am născut cu ea în față sau, dacă nu, tot am mai auzit și citit înainte de a avea primul smartphone.

În orice caz, dacă acum astfel de situații nu mai sunt la ordinea zilei pentru că în ultimii ani s-au mai familiarizat, aceste imagini cu bătrânei îți vor trezi câteva amintiri.

Un ”ceas defect” e corect de două ori pe zi

O bunicuță i-a cerut nepotului să o ajute pentru că telefonul era defect. „Ceasul din afară arată întotdeauna ora nepotrivită”. Să sperăm că după ce i-a îndepărtat folia, nu a crezut că s-a stricat de tot.

Obiceiurile vechi mor greu

Această bunică din Japonia, în vârstă de 90 de ani, nu a primit instrucțiuni odată cu iPhone-ul. Sărăcuța, nu i-a zis nimeni că poate apropia telefonul.

Al cui este telefonul?

O altă bătrânică a încurcat calculatorul de buzunar cu un telefon. E drept, aduce puțin cu designul telefoanelor din trecut.

Ce nu ți-e clar din fotografia pe care ți-am trimis-o?

Să presupunem doar că e primul telefon cu cameră foto al mamei.

Bunele maniere trec dincolo de ecran

Bunicul acestui băiat este, cu siguranță, unul dintre cei mai politicoși oameni de care ai auzit. Nepotul lui a aflat asta abia când a deschis laptopul.

Site-urile preferate ale unui bunic

Bunicul acestui tânăr „le are cu internetul”. În plus, are o atenție și o răbdare cum rar întâlnești. Acum, serios, câți dintre noi s-ar deranja să scrie manual o adresă web al unui site?

Cum să-ți faci viața mai ușoară

Producătorii încă nu au învățat că oamenii preferă lucrurile simple și se încăpățânează să adauge o multitudine de opțiuni și funcții pe dispozitivele lor. Pentru generația în vârstă, totuși, acest lucru nu ține.

Bunica stă față în față cu tehnologia 3D

La cât de încântată pare, ai zice că a descoperit ceva. Când tu alegi mereu să vezi filme 3D, află că există și alte tipuri de materiale. Nimic nu știi!

„Toate-mi merg anapoda!”