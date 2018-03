Huawei Porsche Design Mate RS este noul telefon exagerat de scump

Huawei Porsche Design Mate RS este cel mai nou telefon care încearcă să justifice investiția de peste 2000 de dolari într-un smartphone.

Când Apple a lansat iPhone X la un preț de pornire de 1.000 de dolari în SUA, foarte mulți au fost reticenți că ar avea vreo șansă să devină un succes de proporții. În cadrul unui eveniment desfășurat la Paris, chinezii de la Huawei în parteneriat cu Porsche au încercat să justificie 2000 de dolari pentru un gadget menit să faciliteze apelurile telefonice de la distanță.

Indiferent dacă ești sau nu un fan al brandului Huawei, chinezii au deja câțiva ani de când colaborează cu echipa Porsche Design la realizarea unor smartphone-uri în ediție limitată. Noul smartphone este intitulat Huawei Porsche Design Mate RS și, în funcție de piața din care îl achiziționezi, s-ar putea să poți pune mâna pe el cu un finisaj roșu sau negru.

Huawei Porsche Design Mate RS are configurația hardware a unui Huawei P20 Pro. Are trei camere principale pe spate realizate în colaborare cu Leica, una cu un senzor de 40Mp RGP, a doua cu un senzor monocrom de 20 megapixeli, iar a treia cu 8 megapixeli și un sistem optic telefoto. Camera frontală are 24 de megapixeli pentru selfie-uri de înaltă definiție. Amatorii de tehnologii futuriste se vor bucura să afle că are un senzor de amprentă integrat în ecran și, un al doilea, pe spate. Telefonul se aprinde când plimbi degetul deasupra panoului.

Huawei Porsche Design Mate RS folosește un panou OLED de 6 inci cu o rezoluție nativă 2K și margini foarte subțiri. Cantitatea de memorie RAM este de 6GB, iar acumulatorul intern este de 4000 mAh. Disponibil în două variante, telefonul va putea fi achiziționat în Europa cu 256GB pentru 1700 euro și 512GB pentru 2100 de euro. Va fi interesant de văzut dacă se va vinde atât de bine pe cât cred producătorii.