Nu sunt foarte multe proiecte în care se implică anual cei de la Porsche Design, dar se pare că în 2017 s-au apucat de PC-uri hibride.

De-a lungul anilor, echipa de designeri de la Porsche Design a colaborat cu o serie numeroasă de companii din tech pentru a-și face simțită prezența în piață. Când vine vorba de telefoane, Alcatel, BlackBerry și Huawei sunt doar câteva dintre companiile care au lansat mobile cu sigla nemților. Lacie a lansat hard disk-uri externe sub același brand.

La MWC 2017, Porsche Design a jucat pe mai multe fronturi. Pe de-o parte, oficialii companiei au ajuns în centrul atenției prin intermediul unei ediții speciale a smartwatch-ului Huawei Watch 2. Pe de altă parte, într-o conferință separată a fost detaliat primul computer Porsche Design.

Ilustrată în imaginea de mai sus, această creație atrăgătoare cu un design industrial impecabil reușește să iasă în evidență printr-un amalgam de detalii. Tonul general este însă foarte similar cu Microsoft Surface Book. Lipsește balamaua creativă a gigantului din Redmond, dar similaritățile există.

Porsche Design Book One vine preinstalat cu Windows 10 Pro și, conform comunicatului de presă lansat pe marginea acesutui subiect, cei de la Microsoft s-au implicat direct în proiect. ,,Suntem încântați să lucrăm cu Porsche Design, un brand premium de lifestyle renumit la nivel global ce lansează pentru prima oară un 2 în 1 foarte bine finisat – Porsche Design Book One.” Peter Han – vicepreședintele Microsoft responsabil de soluții și dispozitive partenere s-a arătat foarte încântat de această inițiativă.

Configurația și prețul Book One sunt similare cu cele ale Surface Book. Noul hibrid cu ecran detașabil este construit în jurul unui ecran de 13,3 inci cu o rezoluție nativă de 3200 x 1800 pixeli. Partea de procesare este o combinație între un Intel Core i7 de ultimă generație, 16GB RAM și un SSD de 512GB. Pe lateralele sale se găsesc două porturi USB C și două porturi USB 3.0. Prețul de start pentru configurația de mai sus este 2495 de dolari. Noul 2 in 1 de la Porsche Design va fi disponibil din luna aprilie în SUA, Canada, Asia și Europa.