Huawei P20 Pro va face valuri cu designul său inovator

În urmă cu aproximativ un an, cei de la Huawei au încheiat un parteneriat cu Pantone. Din acest motiv, Huawei P20 Pro va fi disponibil într-o serie de culori originale.

În fuga după margini inexistente și o parte frontală ocupătă aproape integral de ecran, tinde să devină din ce în ce mai dificil să lansezi un smartphone cu design original. Chinezii de la Huawei s-ar putea totuși să fi găsit soluția la problemă, iar aceasta este derivată din parteneriatul început în urmă cu aproximativ un an cu Pantone.

Datorită acelui fapt, compania asiatică s-ar putea să-și ofere iminentul smartphone de top într-unele dintre cele mai interesante combinații de culori.

Într-o perioadă în care majoritatea producătorilor de telefoane mobile își oferă creațiile în patru culori, alb, negru, argintiu sau auriu, Huawei P20 Pro se pare că va putea fi cumpărat într-o combinație fascinantă de culori metalizate și degradeuri care îmi aduc aminte de finisajul mașinilor din NFS Carbon.

După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, acest trend al culorilor inedite a fost inițiat anul trecut cu Huawei P10, dar va continua în 2018 cu Huawei P20 Pro. Din câte se pare, celelalte versiuni de P20, varianta standard și Lite vor putea fi achiziționate în culorile tradiționale, alb, negru și auriu.

Din păcate, este greu să estimăm la această oră dacă varianta în degrade de Huawei P20 Pro va fi disponibilă în toate colțurile mapamondului.

Având în vedere cât am insistat în ultimele săptămâni pe speculații despre Huawei P20, este incredibil faptul că aflăm în continuare detalii care ne-au scăpat. În același timp, sunt curios care vor fi noutățile cu care oficialii Huawei vor înerca să ne atragă atenția în cadrul evenimentului programat pentru 27 martie 2018 la Paris. Gama de telefoane Huawei P20 va reprezenta continuarea seriei Huawei P10 de acum un an.

Vârful de gamă va fi Huawei P20 Pro, primul smartphone cu trei camere principale menite să conlucreze pentru a-ți ofere un zoom optic de 5x și fotografii statice de până la 40 de megapixeli.

6/6. That’s all I have for the P20 Pro. pic.twitter.com/clQa3ps7xZ

— Roland Quandt (@rquandt) March 12, 2018