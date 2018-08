House of Cards îți aduce în ultimul sezon o familie bogată și controversată

Anul acesta Netflix va lansa și ultimul sezon din House of Cards. Producția care ți-a arătat viața politică americană mai are o surpriză pe final.

Actorii Diane Lane și Greg Kinnear vor interpreta rolurile fraților Annette și Bill Shepherd. Aceștia au moștenit Shepherd Unlimited, un conglomerat industrial care a fost fondat de o familie extrem de activă în peisajul politic american.

Cei doi frați împart aceeași viziune asupra viitorului Americii, dar și un trecut complicat cu familia Underwood. Astfel, în cel mai nou sezon House of Cards nu îl mai ai pe Kevin Spacey ca Frank Underwood, dar ai niște controverse numai bune. Mai merită să ții minte și că în noul sezon Cody Fern (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, American Horror Story: Apocalypse) îl interpretează pe Duncan Shepherd, fiul ambițios și devotat al lui Annette.

Dacă până acum nu ai avut ocazia să urmărești House of Cards, ar trebui să începi. În 2013, serialul a fost primul original online care a primit nominalizări importante la Premiile Primetime Emmy. Acesta a primit 53 de nominalizări la Emmy, cu șapte premii câștigate – inclusiv cel mai important Emmy pentru un serviciu de difuzare online, premiul lui David Fincher pentru Outstanding Directing for a Drama Series.

În plus, House of Cards a avut șase nominalizări la Globurile de Aur și a câștigat două. Seria a primit 11 nominalizări la Screen Actors Guild și a câștigat două premii, un premiu AFI, patru nominalizări la premiile Writers Guild cu un premiu câștigat, două nominalizări la BAFTA, patru nominalizări la premiile Producers Guild, două nominalizări la premiile Directors Guild și un premiu Peabody, pe lângă alte distincții.

Dincolo de premii, House of Cards e despre putere, politică, fuga după președinția Americii, dar îți prezintă, în același timp, un cuplu care are ca singur scop influența și puterea.

În cel de-al șaselea și ultimul sezon, actrița Robin Wright se întoarce în calitate de președinte al Statelor Unite. Ultimul sezon va fi lansat pe 2 noiembrie. Kevin Spacey nu mai face din distribuție după ce a fost dezvăluit un episod de agresiune sexuală din tinerețea lui. Odată cu scoaterea din serial, Netflix a decis să nu mai continue cu House of Cards.