Ultimul sezon din House of Cards are o dată oficială de lansare

Foarte mulți sunt curioși cum va decurge ultimul sezon din House of Cards. Având în vedere că este primul fără Kevin Spacey la cârmă, perspectivele sunt cât se poate de interesante.

House of Cards a adus Netflix pe harta mondială a serviciilor de streaming. Împreună cu Orange is the New Black, House of Cards a fost prima producție originală cu un buget foarte generos, cu o distribuție demnă de orice film de la Hollywood și un regizor de renume mondial în spate, David Fincher (Seven, Gone Girl).

Lansat în 2013, show-ul s-a reflectat în primele nominalizări la premiile Emmy pentru serviciul de streaming, iar pe parcursul celor cinci sezoane de până acum, a strâns 46 de nominalizări și 7 premii câștigat. După doar un an, Robin Wright a plecat acasă cu un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial dramă pentru interpretarea lui Claire Underwood.

După ce Kevin Spacey a fost forțat de circumstanțe să părăsească distribuția, Wright va juca rolul principal în ultimul sezon al îndrăgitului House of Cards. În plus, în sezonul șase, distribuția se va lărgi cu alte câteva nume importante. Diane Lane, Greg Kinnear și Cody Fern se vor alătura lui Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott și Boris McGiver.

Din fericire pentru producători, finalul sezonului cinci a creat un context în care Robin Wright să ajungă în rolul principal. Claire Underwood devenise președinte în locul lui Frank și tocmai declarase război grupării teroriste ICO, foarte similară cu ISIS. Rămâne să vedem cum va conduce Statele Unite ale Americii fără nici un fel de sfat din partea lui Frank și, mai ales, cum va fi eliminat din serial personajul interpretat de Kevin Spacey.

Premiera ultimului sezon din House of Cards este programată pe data de 2 noiembrie. Acesta va fi sezonul 6 și, conform tradiției, va fi publicat integral în aceeași zi.