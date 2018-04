Tot ce nu știai despre holodomor, foametea din URSS care a ucis milioane de oameni

Holodomor a fost o foamete indusă în mod voit de statul sovietic, care a ucis milioane de ucraineni între 1932 și 1933.

Vreme de doi ani, Iosif Stalin a strămutat mii de oameni în scopul de a hrăni Uniunea Sovietică. Tone de mâncare au fost aruncate, iar milioane de ucraineni au murit astfel. Holodomor a fost un genocid mai puțin cunoscut, care a avut loc înainte de Holocaust.

Există însă mulți oameni care neagă că această tragedie s-ar fi întâmplat. Doar 14 țări au recunoscut oficial că Holodomor a fost un genocid, iar printre ele nu se numără Rusia și SUA. Rusia neagă că guvernul lor ar fi avut de a face cu tragedia și a insistat că foametea a apărut din cauze care țineau de mediu. Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a ținut însă un discurs în 2016, în care sublinia că Holodomor a fost „una din cele mai îngrozitoare tragedii făcute de mâna omului din istoria modernă”.

Autoritățile sovietice au luat cu forța mâncarea și terenurile fermierilor ucraineni

O parte din fermierii din Ucraina au rezistat politicilor de colectivizare ale lui Stalin. Regimul sovietic i-a etichetat drept trădători ai clasei muncitoare. Astfel, autoritățile au început să le ia cu forța terenurile și mâncarea. Mulți dintre aceștia au fost trimiși în Siberia ulterior. Cei care au rămas în Ucraina, au murit de foame.

Granițele Ucrainei au fost închise după ce toată mâncarea a fost furată

Odată ce autoritățile sovietice au luat mâncarea și terenurile fermierilor, milioane de ucraineni au rămas să flămânzească. Unii au încercat să își găsească refugiul în alte țări, însă Uniunea Sovietică a închis granițele țării, pentru a nu lăsa pe cineva să iasă sau să intre.

„Guvernul a făcut tot ce a putut pentru a nu lăsa țăranii să pătrundă în alte regiuni și să caute pâine”, a explicat Oleksandra Monetova, reprezentant de la Holodomor Memorial Museum.

Foametea a trezit în oameni nevoia de alternative, printre care și canibalismul

Alternativele la care au recurs oamenii au fost dintre cele mai rele. Au început să facă franzele din ierburi, formate din urzici și alte plante. Alții ajungeau chiar să mănânce balega animalelor. Unii copii ajunseseră chiar să mănânce propriile excremente.

Dar poate cea mai groaznică alternativă dintre toate a fost canibalismul. Foametea intensă a răpit umanitatea din ucraineni și i-a făcut să înceapă să se mănânce între ei.

Părinții își mâncau uneori copiii, ca mai apoi să moară de foame ei înșiși, conform istoricului de la Yale, Timothy Snyder. Carnea de om ajunsese ceva comun pe piața neagră. Cu toate astea, canibalismul era ilegal, așa că 2.505 oameni au fost arestați din această cauză în acea perioadă.

Unele estimări ale morților din urma Holodomorului ajung la 20 de milioane

Nici până astăzi nu se știe exact câți oameni au murit în urma Holodmorului. Snyder estimează că în jur de 3,3 milioane. Într-o declarație a directorului general de la National Museum Memorial of Victims of the Holodomor, aproximările spun că șapte milioane de oameni au murit în Ucraina și trei milioane în afara granițelor.

În trecut însă au existat estimări care subliniau că în jur de 20,6 milioane de oameni au murit în urma foametei.

Jurnalistul Walter Duranty a câștigat un premiu Pulitzer pentru negarea Holodomorului

Walter Duranty a fost corespondentul New York Times din Moscova. El a minimizat foametea drept fleacuri și a spus că „nu poți face o omletă fără să spargi ouă”.

Stalin i-a lăudat reportajele, iar în 1934 a primit un premiu Pulitzer pentru acestea. Moștenirea jurnalistică a lui Duranty a lăsat o pată în istoria ziarului.

Prima oară când Holodomor a fost recunoscut drept un genocid a fost în 2006

În acel an, 14 țări au recunoscut că Holodomor a fost într-adevăr un genocid. Aceste țări sunt: Australia, Canada, Columbia, Ecuador, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Mexic, Paraguay, Peru, Polonia și Vatican. Alte cinci țări – Argentina, Chile, Cehia, Slovacia și Spania – au recunoscut că Holodomor a fost un act criminal al regimului stalinist.

Anual, din 1998 și până acum, în a patra sâmbătă din noiembrie ucrainenii comemorează victimele care au murit în urma Holodomorului. În Canada, din 2008 se ține chiar o săptămână specială de comemorare a tragediei.