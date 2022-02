LIVE TEXT. A doua zi de teroare în Europa după ce Rusia a reluat bombardarea Ucrainei. Mai multe explozii puternice s-au auzit în Kiev. Bilanțul deceselor războiului

Rusia continuă pentru a doua zi consecutiv bombardamentele în Ucraina. În cursul diminineții de vineri au fost auzit mai multe explozii puternice în apropiere de Kiev. Oamenii sunt disperați și nu știu unde să se adăpostească. Sute de ucraineni au părăsit deja țara, o mare dintre ei adăpostindu-se în România Președintele Volodimir Zalenski a solicitat de urgență ajutor pentru cetățeni, dând asigurări că acesta nu va părăsi țara.

Ucrainenii și-au văzut moartea cu ochii din nou după ce Rusia a bombardat în această dimineață Kievul. O echipă CNN aflată în capitala Ucrainei a anunțat că a auzit, vineri dimineață, două explozii în centrul Kievului și o a treia explozie puternică în depărtare. Imaginile de groază au fost surprinse de o cameră de supraveghere stradală. Tot în noaptea de joi spre vineri o rachetă a căzut peste un bloc de locuințe, omorând trei persoane, numărul total de ranchete lansate de Rusia ajungând la 160 în 24 de ore.

De asemenea, unele surse guvernamentale ucrainene au dezvăluit că una dintre exploziile din Kiev ar fi fost provocată de o rachetă a forțelor ucrainene care ar fi lovit un avion de vânătoare rus.

Președintele ucrainean, Volodimir Zalenski a mărturisit că el și familia sa reprezintă principalele ținte ale inamicilor. Chiar și așa, liderul Ucrainei a declarat că nu va părăsi țara și că va lupta

Președintele ucrainean a declarat vineri dimineață ca până la acel moment, în urma atacurilor Rusiei și-au pierdut viața 137 de ucraineni, în timp ce alte 316 de persoane au fost rănite.

Vollodimir Zelenski a semnat un decret pentru mobilizare generală, astfel că bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara. Peste 10.000 de mitraliere s-au împărțit civililor pentru a-și apăra țara.

Urmărește momentul unei explozii surprinse de o cameră de vedere stradală:

Something large was intercepted by Ukrainian air defences over Kyiv minutes ago pic.twitter.com/TkH5nrecSM

explosion in #kiev captured by one of the city live cameras #war #ukraine pic.twitter.com/N0DQoVjHTm

— Ted K | Ukrainian Reports (@Ted_Kac) February 25, 2022