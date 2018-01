HBO confirmă detaliile frustrante despre finalul Game of Thrones

Game of Thrones este cel mai popular serial din toate timpurile, dar se va termina în curând, iar HBO tocmai a confirmat detaliile aferente ultimului sezon.

Sezonul șapte din Game of Thrones a depășit toate recordurile de audiență la mijlocul anului trecut. Foarte mulți internauți au așteptat cu sufletul la gură să vadă aventurile personajelor lor preferate. Ca de obicei, un număr spectaculos de mare de persoane l-au piratat cu entuziasm.

Deși se știa de mult că Game of Thrones se va încheia după opt sezoane, mulți au sperat că HBO va veni cu câteva vești bune pentru fanii serialului. Din păcate, situația nu este foarte roz. Prin intermediul câtorva postări pe Twitter, oficialii companiei de producție au confirmat câteva speculații din ultimele luni.

Sezonul opt și ultimul din Game of Thrones va ajunge pe TV la un moment dat în 2019. Cu alte cuvinte, avem de așteptat mai mult de un an până când vom afla cum se termină îndrăgita epopee. Primele zvonuri pe lângă această pauză de un an au apărut în luna iunie a anului trecut și, cu toate că se credea că are legătură cu problemele de platourile de filmare, nu este așa. Cel mai probabil, oficialii companiei americane vor profita de acest timp pentru a defini mai bine eventualele seriale ce vor fi construite în același univers fantastic imaginat de George R.R. Martin.

Ultimul sezon din Game of Thrones va fi format din șase episoade, în contextul în care sezonul șapte a avut șapte episoade, iar cele anterioare au fost formate din zece. Deși va fi cel mai scurt sezon de până acum, episoadele vor fi semnificativ mai lungi.

Responsabili de partea de producție și regie a sezonului opt vor fi veteranii Game of Thrones. David Benioff și Dan Weiss vor redacta fiecare scenariu al celor șase episoade împreună cu Bryan Cogman și Dave Hill. Ultimul episod de GoT din toate timpurile va fi regizat de creatoriii show-ului HBO, Benioff și Weiss.