Majoritatea filmelor noi de la Hollywood se filmează în format digital, dar Guardians of the Galaxy Vol.2 este primul filmat în 8K cu Red 8K Weapon.

Nu v-ați pus niciodată problema să mergeți în cinema și să vizionați un film care nu se vede foarte bine. Cu toate acestea, dacă sunteți un pic atenți, puteți face o comparație între claritatea anumitor pelicule și a altora. În cazul Guardians of the Galaxy Vol.2, sunt șanse foarte mari să vi se pară că filmul este suprinzător de spectaculos și din prisma faptului că a fost filmat cu o cameră foarte bună. Este mult mai ușor să-ți fure ochii niște detalii vizuale în momentul în care au fost imortalizate la rezoluție 8K, chiar și dacă le vezi afișate în 4K sau Full HD.

Este ușor să speculezi motivul pentru care au decis creatorii Guardians of the Galaxy Vol.2 să imortalizeze filmul în 8K, dar cel mai autentic răspuns este oferit chiar de regizorul și videograful filmului în clipul de mai sus. În încercarea de a celebra faptul că aceasta este prima peliculă de la Hollywood imortalizată cu cea mai bună cameră Red, producătorii camerei au realizat un scurt metraj pe care îl puteți viziona și voi mai sus.

Camera Red 8K Weapon a fost folosită în Guardians of the Galaxy Vol.2 din două motive. Primul ține de rezoluția foarte mare ce se reflectă în imagini mai impozante chiar și atunci când sunt vizionate la rezoluție mai mică. Al doilea are legătură cu dimensiunile reduse ale camerei ce se reflectă într-o flexibilitate sporită la imortalizarea unor cadre dificile. Conform directorului de fotografie Henry Braham, ,,Weapon este o cameră de format mare ce reușește să fie mică. Asta a permis echipei să filmeze imagini foarte detaliate, indiferent de încadrare.”

În altă ordine de idei, clipul de aproape 4 minute este încă un material de promovare pentru filmul din cinematografe și echipamentele RED. Asta nu înseamnă însă că nu merită vizionat în 4K pe un monitor sau TV compatibil.