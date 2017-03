Guardians of the Galaxy 2 primește un nou trailer înainte de lansare

Este aproape imposibil de ignorat volumul de marketing investit în filmele Marvel, inclusiv noul trailer pentru Guardians of the Galaxy 2.

În fiecare an avem parte de câteva filme din universul cinematic Marvel sau MCU. Aproape de fiecare dată, acestea sunt legate între ele și, chiar dacă respctiva conexiune nu este foarte evidentă, numărul celor care se grăbesc să ajungă în sălile de cinema este surprinzător de mare. Pe lângă Logan care trebui să aibă premiera în câteva zile, anul acesta ne vom delecta cu Guardians of the Galaxy 2 din același univers de benzi desenate.

Primul film Guardians of the Galaxy a fost unul foarte important pentru Marvel. După o serie foarte mare de filme din seria X-Men și altele ancorate în franciza The Avenger, Guardians of the Galaxy deschidea un volum noi de povești spuse prin prisma caracterului principal Star – Lord. Pelicula a fost foarte apreciată de fanii stitlului SF și a generat profituri astronomice pentru Marvel. Din acest motiv, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că vedem o continuare a poveștii acelor caractere.

Guardians of the Galaxy 2 tocmai a beneficial de cel de al treilea trailer, iar acesta face o treabă foarte bună în a dezvălui și mai multe detalii despre poveste pe care o vom vedea în viitorul film. Un rol important de această dată va fi jucat de tatăl lui Star – Lord interpretat de Kurt Russel.

Luând în calcul volumul semnificativ de acțiune care se perindă pe ecran în mai puțin de trei minute, este aproape imposibil să-ți iei ochii de pe cel de-al treilea trailer pentru Guardians of the Galaxy 2. Cu siguranță, acest clip își va atinge scopul de a crește și mai mult interesul pentru pelicula ce va avea premiera pe data de 5 mai. Acesta este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului și se pare că sunt șanse infime să-și dezamăgească fanii.