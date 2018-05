Cofondatorul Google, avertisment radical: „Suntem în siguranță?”

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale (AI) pune pe gânduri nume mari din rândul companiilor tech. Acum, cofondatorul Google, Serghei Brin, lansează un avertisment în legătură cu aceasta.

Serghei Brin spune că boom-ul inteligenței artificiale trebuie tratat cu maximă atenție. El avertizează că aceste instrumente puternice aduc noi întrebări și responsabilități. Într-o scrisoare anuală, cel care a fondat Google în 1998 alături de Larry Page, spune că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea să afecteze inclusiv forța de muncă

Brin și-a început scrisoarea citând din romanul lui Charles Dickens, „A Tale of Two Cities” – „It was the best of times, it was the worst of times”. Acesta spune că inteligența artificială reprezintă cea mai importantă evoluție din domeniul computerelor și că Google o folosește pentru a analiza imagini în Google Photos. „AI traduce peste 100 de limbi în Google Translate, ajută la diagnosticarea bolilor și poate chiar să descopere noi sisteme planetare”, a declarat el.

Cofondatorul Google spune că asistăm la o adevărată renaștere a tehnologiei. Este un moment în care aplicațiile sunt folosite aproape în toate segmentele societății moderne. „Cu toate că sunt optimist și conștient că tehnologia poate ajuta la rezolvarea celor mai mari probleme ale umanității, trebuie să fim, în același timp, extrem de responsabili și prudenți”, a afirmat Brin.

De asemenea, el se întreabă cum AI va afecta ocuparea forței de muncă din diferite sectoare. În plus, Brin ia în calcul că aceasta ar putea manipula oamenii și se întreabă dacă, în aceste condiții, mai suntem sau nu în siguranță.

Bineînțeles, Serghei Brin nu este nici primul și nici ultimul care s-a aventurat pe această pantă și care vorbește despre efectele inteligenței artificiale. Elon Musk a devenit deja emblematic și, periodic, mai face câte o afirmație legată de acest subiect.

Iar dacă afirmațiile lor nu te-au convins, există și lucrări scrise despre modul în care inteligența artificială poate fi folosită în scopuri malițioase, în viitor. Un grup de 26 de cercetători de la Oxford a făcut un raport de 100 de pagini cu riscurile pe care AI le-ar aduce, dacă ar cădea pe mâini greșite.