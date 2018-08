Cum a desființat Google Maps mitul Pământului plat printr-un update

Dacă ești utilizator cu tradiție de Google Maps, s-ar putea să te fi supărat la un moment dat faptul că harta întregului pământ figura ca fiind plată pe serviciul Google. Situația s-a remediat.

Cu toții am folosit Google Maps pentru a crea un traseu până la mare sau printr-o țară străină. Aplicația gigantului din Mountain View este foarte bine pusă la punct din prisma actualității informațiilor pe care ți le pune la dispoziție. Se bucură de update-uri regulate și nu te mai ajută de mult să te deplasezi doar cu mașina printr-un oraș nou. Îți pune la dispoziție informații utile despre mijloace de transport în comun sau trasee pe care le poți parcurge doar din poziția de pieton.

Spre deosebire de Google Earth, în momentul în care te îndepărtai la maxim de un punct de pe harta Google Maps, pământul figura ca o suprafață plană, foarte apropiată de o hartă de hărtie. Respectiva imagine era obținută prin tehnologia de proiecție Mercator. Aceasta din urmă se reflecta în informații corecte din perspectiva amplasării diverselor zone pe glob, dar apăreau, în mod inevitabil, deformării pe care un geograf le sesiza imediat.

Dintr-un punct de vedere, vechea hartă din Google Maps întărea ideea celor care sunt de părere că Pământul este plat. Mai mult decât atât însă, te făcea să crezi că Groenlanda este de dimensiunea Africii, când aceasta din urmă este de 14 ori mai mare. Din fericire, cel puțin în Google Maps pentru web, de acum înainte, planeta noastră va apărea ca un glob, indiferent dacă folosești Chrome, Edge sau Firefox. Pentru ca acest lucru să fie posibil, s-a folosit tehnologia de randare WebGL. Nu se știe exact momentul în care va ajunge aceeași funcție în aplicația omonimă de iOS și Android.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland’s projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018