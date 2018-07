Google DeepMind a învățat să joace Quake III Arena în echipă

Inteligența artificială Google DeepMind a reușit să învețe cum să colaboreze pentru a juca Quake III Arena, dar rezultatele nu sunt doar despre joc în sine.

Echipa din spatele proiectului DeepMind a dat publicității noi rezultate ale progreselor făcute de inteligența artificială. În cadrul proiectului, cel mai nou progres este legat de Quake III Arena, un FPS multiplayer. În cadrul acestuia, mai multe sisteme de inteligență artificială au fost învățate cum să joace Capture the Flag. Unul dintre rezultatele-cheie este că un astfel de AI e acum mai bun ca majoritatea jucătorilor umani.

AI-ul Google, denumit For the Win (FTW) a jucat cam 450.000 de jocuri de Quake III Arena, pentru a ajunge la aptitudinile pe care le are momentan. Sistemul a învățat nu doar cum să-și domine adversarii, ci și cum să lucreze eficient alături de alte inteligențe artificiale sau chiar de oameni.

În cadrul unui campionat cu 40 de jucători umani, echipele create din inteligențe artificiale au reușit să rămână neînvinse în meciuri cu adversari umani. Șansele de câștig rămân de peste 95% și în cazul în care oamenii joacă alături de un calculator.

Inteligența artificială nu a primit regulile jocului, dar FTW a învățat în timp strategii, cum ar fi apărarea bazei, urmărirea unui partener sau camparea în tabăra adversă. Sistemul a învățat să facă și tagging, care presupune să atingi un oponent pentru a-l trimite înapoi în propria bază.

Quake III Arena a fost jucat cu setări aleatorii pentru hărți, astfel încât sistemul să învețe mai bine cum trebuie să procedeze pentru a câștiga, indiferent de mediul înconjurător. De asemenea, agenții au jucat atât într-un ritm rapid, cât și unul lent, dar au reușit să-și creeze și propriile sisteme interne de recompense.